Deputado José de Arimateia apresenta balanço de atividades do primeiro semestre de 2017

Mesmo em recesso, o deputado estadual, José de Arimateia (PRB-BA), que está cumprindo o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), teve a preocupação de transmitir para os baianos uma prestação de contas. Nesta perspectiva apresentou um balanço referente às suas atividades do primeiro semestre de 2017.

O parlamentar, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins na Bahia, movimentou à Casa com 11 iniciativas, entre ações e Audiências Públicas. Ele ainda promoveu diversas atividades, muitas externas à Assembleia Legislativa da Bahia, especialmente em Brasília, por meio da Frente Parlamentar de Apoio ao Protagonismo Infanto-juvenil da ALBA, presidida também por ele. Esse ano, o deputado apresentou o Projeto de Lei 21.417, aprovado no Plenário da Casa. A proposição criou o Dia Estadual do Conselheiro Tutelar, que será celebrado anualmente no dia 25 de julho. Além disso, somente nesse primeiro semestre, Arimateia foi autor de cinco Projetos de Lei e apresentou 11 Moções.

Para José de Arimateia, a retrospectiva é muito importante, porque mostra transparência no trabalho direcionado ao povo baiano, como também serve de avaliação e ideias futuras para os próximos meses de 2017. “Falar do serviço prestado para a população baiana é imprescindível e uma prioridade em meu mandato. Classifico esse balanço como positivo e vamos evoluir muito mais até o final do ano, pois sigo empenhado e atento as necessidades do povo”, disse o republicano.

Retrospectiva

Na Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins, o deputado Arimateia teve a iniciativa de discutir minuciosamente, através de Audiências Públicas, assuntos como, Tuberculose, Doenças Raras, Hemodiálise, Depressão Sob a Ótica Científica e Religiosa, além de propor a vinda do Hemóvel para o Parlamento Baiano, com a finalidade de impulsionar as doações de sangue na Bahia.

Ele ainda promoveu uma série de ações de Rastreamento e Combate ao Glaucoma e Catarata na ALBA, nos bairros de Salvador e alguns municípios baianos. O parlamentar visitou o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues e ainda acompanhou de perto a situação do Hospital psiquiátrico Juliano Moreira, inclusive fez um pronunciamento no Plenário da Casa Legislativa afirmando ser contra a desativação da Instituição.

Outra bandeira defendida em seu mandato é a causa animal. O deputado realizou pelo sexto ano consecutivo, a Sessão Especial pela passagem do Dia Nacional dos Animais, celebrado anualmente no dia 14 de março. Para abrir as ações, uma Feira de Adoção Animal, foi idealizada pelo terceiro ano na Assembleia e permitiu que 13 animais passassem a ter um lar.

Em fevereiro Arimateia deu entrada em dois Projetos de Lei. Um foi criado com a finalidade de instituir o “Disque Denúncia de Maus Tratos aos Animais” no âmbito do Estado da Bahia. O outro determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais. “A ideia é criar um mecanismo para formalizar as denúncias e centralizá-las num mesmo setor, oferecendo à sociedade dados importantes, impondo às autoridades competentes a necessidade de apurar as ações e punir os responsáveis”, explicou, ressaltando que atualmente existem mais de 100 mil animais abandonados em Salvador e 30 milhões no Brasil.

O republicano visitou ainda a Associação Protetora dos Animais de Feira de Santana (APA), existente há 15 anos no município, e fez uma mobilização para arrecadar rações para os quase 400 animais que vivem na instituição. A Associação Abrigo Nova Vida, em Itaberada, também contou com a dedicação do parlamentar, pois ele visitou a ONG e cobrou dos gestores municipais da localidade um maior amparo aos animais da região.

A juventude também é uma prioridade no mandato de Arimateia. Todos os anos, o deputado promove Sessões Especiais e diversas Audiências públicas para discutir a situação dos conselheiros tutelares na Bahia, além de debater os deveres da sociedade adulta na sua relação com a juventude para resguardar a integridade psíquica, moral e física de crianças e adolescentes. Neste primeiro semestre não foi diferente, pois ele debateu detalhadamente a reforma do ensino médio, participou em maio do ato de Entrega Oficial das chaves dos carros que compõem os Kits Equipagem Conselho Tutelar às cidades de Itabuna, Ipiaú e Aurelino Leal. As aquisições só foram possíveis por conta da Indicação de Arimateia no ano de 2013, e do deputado federal, Márcio Marinho (PRB-BA) com a Emenda Parlamentar.

“Neste segundo semestre darei continuidade ao meu trabalho que também luta com afinco pela nossa juventude. No próximo dia 10 de agosto irei transformar o Plenário da Casa em palco de debate sobre questões que acometem diretamente a vida das crianças e adolescentes. A Sessão Especial será em alusão aos 27 anos do ECA. Conto com a presença de todos!”, enfatizou Arimateia.