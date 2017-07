Deputado José Cerqueira Neto lista realizações do governo do estado em São Gonçalo dos Campos

Em resposta às críticas de que o Governo do Estado não tem trabalhado pelo município de São Gonçalo dos Campos, veiculadas no início dessa semana, o deputado estadual Zé Neto, líder do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia, concedeu entrevista, na manhã de hoje, à radialista Sueny Silva, âncora do programa O Pulo do Gato, da Rádio São Gonçalo 1410 AM.

Na oportunidade, além de parabenizar a cidade pelos seus 133 anos de emancipação política, o parlamentar listou as diversas intervenções que o Governo do Estado fez no município, ao longo dos anos, com o propósito de demonstrar a toda sociedade são-gonçalense que tanto o governo estadual quanto o seu Mandato sempre estiveram à disposição daquela comunidade.

De acordo com Zé Neto, além de obras de saneamento básico, o Governo do Estado investiu no fornecimento de água, através da Embasa, tendo instalado mais de 48 mil metros de extensão de rede de água tratada; e disponibilizou recursos para intervenções na segurança pública, com a entrega de veículo tipo caminhonete. “Recordo também nossa importante intervenção na regularização e compra de áreas para o Centro Industrial Subaé (CIS), que, nos últimos 12 anos, foi o responsável direto por grande parte do crescimento de São Gonçalo”, salientou.

O deputado anunciou ainda que novas empresas deverão se instalar na região, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da cidade. “Entre 2017 e 2018, 28 novas empresas estarão se instalando em São Gonçalo. Portanto destaco que muitas foram as ações do Governo do Estado naquele município e muitas mais serão realizadas, através do governador Rui Costa e do senador Otto Alencar, que muito têm contribuído para o desenvolvimento daquela região”.