Deputado José Cerqueira Neto critica ação da Prefeitura de Feira de Santana: “demolição de áreas do Centro de Abastecimento ocorreram sem diálogo com as famílias”

“Se fosse para o bem da cidade, as coisas não precisavam ser feitas como foram, em pleno feriado, escondido, sem a transparência e sem o respeito que se deve ter em todas as ações coletivas na cidade.” Essa foi a avaliação do deputado estadual e líder do governo, José Cerqueira Neto (Zé Neto, PT), sobre a ação da prefeitura de Feira de Santana no Centro de Abastecimento, ocorrida nesta quarta-feira (26/07/2017).

As famílias que trabalham com artesanato no Centro de Abastecimento, em Feira, sofreram mais uma vez com ameaças e humilhações, em uma ação truculenta da prefeitura municipal que demoliu parte da estrutura do entreposto comercial, afirmou o deputado.

A intervenção faz parte do projeto controverso que prevê a construção de um Shopping Popular no local e contraria a opinião dos trabalhadores do Centro de Abastecimento, principalmente, os comerciantes de artesanato que alegam falta de transparência e de diálogo por parte do poder público municipal em relação à execução do projeto, comentou Zé Neto.

O parlamentar acompanha o assunto desde o início e, inclusive, já se reuniu com os comerciantes do Centro de Abastecimento, representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Comercial e Empresarial de Feira (ACEFS) para discutir o tema, mais uma vez voltou a defender o diálogo e criticou a ação da prefeitura.

“Só não tiraram a parte das lojas porque tinha gente trabalhando que se reuniu para enfrentar a equipe da prefeitura. O Centro de Abastecimento representa praticamente tudo o que construímos na história da cidade em termos comerciais, representa a feira livre, onde tudo se iniciou na nossa economia, na nossa cultura e na nossa cidade. Portanto, mais diálogo, menos terror”, criticou Zé Neto.

O deputado ressaltou ainda que é necessário que o projeto executivo da obra seja apresentado aos comerciantes, ao Ministério Público e ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) – já que o artesanato do local é reconhecido pelo órgão como prática que deve ser preservada – para que os interesses sociais sejam tratados com transparência e responsabilidade. Além disso, é necessário que se cumpra o que estabelece o estatuto das cidades e as regras do próprio município.

“A situação do centro precisa ser resolvida pacificamente e com entendimento. Já que a prefeitura acha que a solução é um Shopping Popular, que esse shopping possa cumprir o que estabelece a lei. Principalmente, o estatuto das cidades, que prevê que todas as intervenções no município que afetem a população só ocorram com audiências públicas. E que nesse diálogo se considere as questões culturais, ambientais, econômicas, sociais e todo esse processo de segurança da cidadania”, destacou.

Por fim, Zé Neto afirmou que é hora de sair dessa tensão e encontrar uma solução dialogada entre Ministério Público, prefeitura, IPAC, representantes dos comerciantes do artesanato, da CDL, da associação comercial e todos os demais interessados, para que possam resolver com maturidade, responsabilidade, dignidade e, principalmente, com respeito aos que estão na ponta e conhecem de perto a realidade do Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

Leia +

Prefeitura de Feira de Santana emite nota arguindo legalidade das obras do Centro Comercial Popular