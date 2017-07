Deputada Mirela Macedo felicita Conceição de Feira

O município de Conceição de Feira comemora no dia 23 de julho, 91 anos de emancipação política e administrativa. E, para homenageá-lo, a deputada Mirela Macedo (PSD) apresentou na Secretaria Geral da Mesa da Assembleia Legislativa moção de congratulações parabenizando todos os habitantes do local. Conceição de Feira possui uma população estimada em mais de 22.800 habitantes e faz divisa com os municípios de Cachoeira, São Gonçalo dos Campos, Cabaceiras do Paraguaçu e Antônio Cardoso. Localizado entre Feira de Santana e o Recôncavo, está a 130 km de Salvador.

Ao longo do tempo, a cidade progrediu, tendo como fonte econômica a avicultura. Ficou conhecida como a ‘Capital baiana do Frango’. Outros segmentos também aquecem a renda e o emprego, como o comércio varejista e as feiras livres que ocorrem aos sábados. Em sua moção, a deputada salientou ainda “quanto o município é responsável pelo abastecimento de água para muitas cidades do Recôncavo, pois tem dentro de seus limites uma adutora e estação de tratamento, a partir da barragem de Pedra do Cavalo”.

Entre as principais atrações turísticas do município estão as belezas naturais, a Serra da Putuma e o Rio Paraguaçu que banha o patrimônio arquitetônico da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e as praças da Matriz e da Bandeira. A cultura da cidade é composta pelas manifestações artísticas como o samba de roda, o cinema, o circo, a música popular e os festejos juninos. “Nesta data tão importante para Conceição de Feira, parabenizamos e desejamos à população e autoridades desenvolvimento e progresso. São justas as congratulações desta Assembleia Legislativa da Bahia ao povo conceiçoense”, disse a parlamentar.