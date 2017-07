Críticas à integração do metrô/ônibus de Salvador realizadas pelo prefeito ACM Neto são rebatidas pelo vereador José Trindade: “ele se preocupa em encher o bolso dos amigos”

O líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador, José Trindade (PSL), rebateu as declarações do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), a respeito da integração dos ônibus da capital com o sistema metroviário.

“Calça-curta” é a experiência administrativa do prefeito. Enquanto ele se preocupa em encher o bolso dos amigos, o governador tenta resolver a vida da população. Mais uma vez o prefeito comprova que não sabe gerir uma capital do tamanho de Salvador e prefere ficar de birra prejudicando as pessoas que mais precisam”, afirma.

O governador Rui Costa (PT) garantiu a integração entre os ônibus municipais e o metrô independente da prefeitura. Segundo o petista, nesta terça-feira (26/07/2017), ele teve nova reunião com o Ministério Público e apresentou a proposta de alimentação complementar. Rui afirmou ainda que os veículos vão ter Wi-Fi e ar condicionado. Irritado com a agilidade do governador para resolver o problema, o prefeito afirmou que não vai “comer pilha do governador” nem se contentar com “integração ‘calça-curta’”.