Coração Azul: seminário debate Tráfico de Pessoas; Cantora Larissa Luz é uma das convidadas

Nesta sexta-feira (28/07/2017), a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) promove o Seminário de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, das 8h30 às 12h, no Auditório J. J. Calmon de Passos, sede do Ministério Público do Estado (MP-BA), em Nazaré.

O seminário se inicia com a formação da mesa institucional, que contará com a presença do titular da Secretaria de Justiça, Carlos Martins, do coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP-BA) da SJDHDS, Admar Fontes, e da cantora baiana Larissa Luz, madrinha da campanha deste ano. A programação segue até às 12h com uma série de palestras informativas sobre o tema.

“Não podemos deixar de discutir um assunto tão delicado como o tráfico de pessoas. Esperamos que a população se sensibilize diante da causa e denuncie, para que esta prática criminosa não continue destruindo os sonhos de tantos baianos e baianas”, pontuou Martins.

​O evento é aberto ao público e marca o lançamento da Campanha internacional Coração Azul no Estado, iniciativa que busca prevenir e combater o tráfico humano durante o mês de julho no interior e na capital baiana.

Na Bahia, o NETP já atendeu, só de 2011 a 2017, mais de 150 vítimas de exploração sexual e adoção ilegal no estado. Em relação ao trabalho escravo no mesmo período, foram mais de 1,1 mil casos registrados. Em Salvador, as vítimas deste tipo de crime são, especialmente, mulheres com idade entre 18 e 32 anos, do Subúrbio Ferroviário e de Cajazeiras, em situação de vulnerabilidade social, econômica e de baixa escolaridade, que são destinadas à exploração sexual.

As ações da Campanha Coração Azul, que começaram no dia 10 de julho, continuam até o dia 31 deste mês e se encerram com uma palestra sobre o tráfico de pessoas também aberta ao público, na Cúria da Igreja Católica, no Garcia.

Campanha

Criada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em 2013, a campanha internacional Coração Azul tem, como objetivo, sensibilizar e mobilizar instituições, governos e a população de diferentes países contra o tráfico de pessoas; crime definido por práticas de exploração sexual, trabalho forçado, extração de órgãos e adoção ilegal de crianças. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que o tráfico humano é um dos crimes mais lucrativos, movimentando cerca de US$ 32 bilhões por ano. No Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, foram acompanhados 352 possíveis casos de tráfico de pessoas só no primeiro semestre de 2016.