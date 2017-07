Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana será formado por membros da sociedade civil e do poder público

A sociedade civil organizada dividirá com o poder público o protagonismo na escolha dos integrantes do Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana, para o biênio 2017 – 2019, respeitando os princípios que estabelecem como primordial a participação popular em processos desta magnitude. Uma comissão composta por três integrantes do Fórum Permanente de Cultura (Aloma Galeano, Maylla Pita e Elsimar Pondé) e três membros do poder público (Edson Borges, Luiz Augusto e Toinho Campos) se reunirá na próxima quinta-feira (27/07/2017), a partir das 19 horas, para definir detalhes da eleição do Conselho. A Conferência Municipal e a própria eleição da nova composição do colegiado, que estavam programadas para o sábado (22), foram adiadas. As decisões foram tomadas durante reunião entre membros da sociedade civil e do poder público do setor da cultura.

Segundo os membros da entidade, o Fórum Permanente, desde o início deste processo em maio de 2016, se posicionou sobre a necessidade da sociedade civil ter seu papel devidamente reconhecido, em especial, a partir do momento em que foi criada a comissão responsável pela organização da Conferência e da eleição do Conselho. Assim como, cobramos aos representantes do poder público que fossem instituídos os devidos mecanismos para garantir a participação irrestrita da comunidade, flexibilizando a exigência documental para os interessados e interessadas em participar da Conferência.

Para além deste aspecto, pontuado anteriormente, também alertamos sobre a importância de ser considerado o calendário relativo às conferências em âmbito estadual e municipal, que não podem estar dissociadas da etapa municipal, destacaram os membros do Fórum de Cultura.

Diante destes elementos, entendemos que a posição da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, apresentada pelo secretário Edson Borges, atendeu aos posicionamentos enfatizados publicamente pelo Fórum e, portanto, representa uma vitória da sociedade civil, que não se calou diante de encaminhamentos que não consideravam as demandas populares, inferiram os membros do Fórum de Cultura.