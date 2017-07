Coluna de Antônio José Larangeira de 31 de julho de 2017

Proteção à mulher

Com a finalidade de proteger as mulheres vítimas de violência com baixo poder aquisitivo em Feira de Santana, foi implantada na cidade a ONG Versus de Mulher, capitaneada pela advogada Fabiana Machado, que destacou que a entidade está de prontidão no combate a ação masculina contra meninas e mulheres e promover o empoderamento das vítimas de forma gratuita através de assistência jurídica, psicológica, social, psicopedagogia e com educação sexual. “Estamos trabalhando para valer, para diminuir essa violência contra meninas e mulheres de baixa renda, que não podem pagar um advogado”, afirmou Fabiana Machado. A instituição está composta por uma equipe multiprofissional, além da advogada, a ONG conta com o acompanhamento da psicóloga Amanda Brito, da psicopedagoga Anamy Lemos, das assistentes sociais Tilda Brasileiro e Leedyan Casaes, a educadora sexual Raquele Carvalho, a pedagoga Thaíse Lemos, a assistente de psicologia Milena Carneiro, que é a estudante de psicologia, e a assistente jurídica, Adrielly Rodrigues, que é estudante de Direito. A ONG fica na Rua Carlos Valadares, Edifício Naly Campos, nº 240, sala 205 –

Data

Esteve completando idade nova sábado último (29/07/2017), a astróloga Mary Barbosa, que comemorou a data ao lado de seus familiares no Rio de Janeiro, onde reside há vários anos. Ela durante muitos anos residiu em Feira de Santana, tendo atuado como manequim e fez teatro em Feira de Santana nos anos 1960 e 1970 nas peças ‘Toda Donzela Tem um Pai Que É uma Fera’ – ganhou o prêmio de Melhor Atriz Revelação -, ‘Viúva, Porém Honesta’ e ‘Cleóputo’. Periodicamente vem a esta cidade para rever amigos e parentes.

Dia dos pais

O Dia dos Pais é uma das datas comemorativas mais importantes do ano e desta vez o Boulevard caprichou na homenagem. Este ano, o empreendimento preparou diversas ações, que prometem surpreender e agradar os papais. Com o conceito “No Dia dos Pais, dê tudo em dobro”, a campanha do Shopping traz como elemento principal uma das paixões dos brasileiros: a cerveja. Antenado a realidade das cervejas artesanais, o Boulevard irá ofertar aos seus clientes kits de cervejas da marca Colorado. Cada kit terá 2 cervejas artesanais de 600ml, cada, e o cliente poderá escolher duas opções, dentre as quatro cervejas da marca: Indica, Demoiselle, Appia e Cauim. Os 250 primeiros clientes que participarem desta promoção ganharão acesso exclusivo a um workshop de Cervejas Artesanais, com a sommelier Carolina Loureiro, no dia 06 de agosto, às 11 horas, no Orient Cinemas.

Confraria

Concorrido o almoço-reunião sexta-feira passada, da Confraria dos Gastrônomos, que aconteceu no restaurante temático e cozinha nordestina Bode&Cia, sob a presidência de Armando Sampaio. Realmente os pratos originários dos bodes e caprinos de lá são deliciosos. Ale a pena degustar.

Uma pena

O Fluminense de Feira de Santana, lamentavelmente, foi eliminado do Campeonato Brasileiro sére d, ao empatar no zero com o Juazeirense. Uma pena, pois possui uma das torcidas mais vibrantes deste certame e que era uma das três maiores em presença ao Estádio Alberto Oliveira. Agora é se organizar e partir para outra.