Coluna de Antônio José Larangeira de 29 de julho de 2017

Estreia de Ronaldo na Sudene

O prefeito José Ronaldo de Carvalho estreou, em reunião de trabalho como conselheiro da Sudene, participando de duas importantes decisões, na quinta-feira, em Recife. A primeira foi aprovação do relatório que vai incluir 54 novos municípios na região do semi-árido – aumenta de 1.135 para 1.189 municípios. A segunda, a utilização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo de 00Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a atração de empresas ligadas ao setor de defesa, como fábricas de aviões e radares, medida também aprovada pelo conselho da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ronaldo é conselheiro da Sudene como representante da Frente Nacional de Prefeitos, entidade da qual é vice-presidente. A reunião comandada pelo superintendente Marcelo Neves foi bastante concorrida, com a presença de dois governadores (Paulo Câmara, de Pernambuco, e o de Minas Gerais, Fernando Pimentel, os ministros Helder Barbalho, da Integração Nacional, e Raul Jungumann, da Defesa, além do presidente do Banco do Nordeste, Marcos Costa Holanda, assim como representantes de diversos estados e instituições do Nordeste.

Flu hoje

Reina expectativa o prélio hoje, entre o Fluminense de Feira versus Juazeirense, na cidade de Juazeiro. O Flu precisa vencer por qualquer placar para se classificar nas quartas de finais no Campeonato Brasileiro da série d. Um grande grupo de torcedores feirenses já estão naquela cidade do norte da Bahia com a finalidade de trazer uma grande vitória.

Mendonça casa cheia

Um dos maiores públicos já recebidos pela casa de espetáculos Ária, ocorreu dias atrás quando da apresentação da cantora Marilia Mendonça. Aliás, alí vem acontecendo mega espetáculos de artistas de expressão da musica brasileira, assim como prestigiados por muita gente da sociedade feirense. Apesar dos presentes terem correspondidos cantando as musicas da cantora, a mesma não agradou pelo pedantismo musical.

Festival

Com iniciativa do Empório Cervejas Especiais, acontecerá a 2ª edição do Festival Beer Music, um evento que reunirá cervejeiros artesanais, música, gastronomia e muita diversão, no dia 12 de agosto. A programação ocorrerá no Vivaz Espaço Eventos, em Feira de Santana, e contará com stands de cervejas artesanais e especiais, shows de rock, pop e blues, espaço gourmet e uma atmosfera única! Este ano, a principal novidade do Festival será o local de realização, um espaço de área verde, que irá proporcionar clima mais agradável e a lembrança dos jardins onde ocorrem esse tipo de festival na Alemanha, país referência no cenário cervejeiro. O Festival contará com a participação de cervejarias artesanais da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo, oferecendo ao público diversos estilos e sabores. Já a animação e ficará por conta de bandas conhecidas do público feirense e que possuem um trabalho sólido na cidade. O Festival Beer Music terá início às 15 horas e vai contar com mais de 30 estilos diferentes de cervejas. Uma excelente oportunidade para quem já conhece e para quem quer iniciar as experiências no mundo das cervejas especiais.

Circuito cultural

As escolas públicas de Feira de Santana poderão receber os espetáculos teatrais do Circuito Cultural Belgo Bekaert em 2017. Em sua sétima edição, o Circuito inova e leva as apresentações teatrais do programa para as escolas do município. As atrações são direcionadas ao público infantojuvenil e os diretores das instituições de ensino interessadas devem se inscrever para participarem do projeto. O Circuito Cultural Belgo Bekaert é realizado em Feira de Santana desde 2011 e já levou cerca de 65 mil espectadores às 278 apresentações teatrais. A temporada 2017 começa em agosto e segue até o final de novembro, com apresentações dos espetáculos, nas escolas públicas.

Promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames, o Circuito tem como proposta oferecer uma programação cultural regular à comunidade e democratizar a cultura como fonte de conhecimento e desenvolvimento.