Coluna de Antônio José Larangeira de 27 de julho de 2017

Ex-prefeito fez biometria

O ex-prefeito de Feira de Santana e professor Joselito Falcão de Amorim, de 98 anos, esteve na última sexta-feira (21/07/2017), na 157ª Zona Eleitoral – Feira de Santana, para realizar o seu recadastramento biométrico, tendo escolhido como local de votação o colégio que leva o seu nome. Mesmo não sendo obrigado a votar, ele não abriu mão em exercer o papel de cidadão. Questionado sobre o significado de estar realizando o procedimento, Joselito disse que considera importante fazer a biometria para continuar votando e “servir à Pátria”. O professor Amorim foi chefe do executivo local de 1964 a 1967, é membro da Academia de Educação, da Academia de Artes e Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do município de Feira de Santana e já ministrou aulas de matemática e estatística nos Colégios Santanópolis, Estadual e Escola Normal, em Feira de Santana, e nos Colégios Góes Calmon e Carneiro Ribeiro, em Salvador.

Lembrança

Se vivo estivesse, estaria completando ontem, idade nova, o saudoso empresário e pecuarista Cristovão Falcão de Carvalho. Figura das mais queridas da sociedade feirense pertencente a tradicional família Falcão de Carvalho e que teve uma vida intensa na vida da comunidade. Uma das instituições que fez parte até a sua morte, foi a Confraria dos Gastrônomos, que hoje possui uma Comenda com seu nome para laurear personalidades de destaque da cidade.

Feira do livro

Com o objetivo de incentivar a leitura, o Boulevard Shopping colocou na pauta a Feira de Livros e que ficará até hoje. A Feira vem atraindo um bom público de diversas idades, pois traz títulos a partir de R$ 5,00. A Livraria Cosmos que protagoniza o evento promove assim a integração social, garantindo o acesso aos livros com preços populares e, consequentemente, agradar os fãs da literatura, independentemente do gênero literário.

Encontro

O presidente da Câmara Municipal de Feira, vereador Reinaldo Miranda – Ronny (PHS), teve um encontro em Salvador na noite de ontem, com o Governador do Estado, Rui Costa com quem tem estreitos laços de amizade.

Canet social

Estiveram completando data aniversária: Senhora Ana Maria de Carvalho Sá, feirense casada com o empresário Angelo Sá. Amanhã, o secretário de Cultura jornalista Edson Borges será festejado pela data maior e vai comemorar em família.