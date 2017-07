Coluna de Antônio José Larangeira de 26 de julho de 2017

Ronaldo na frente

Se a eleição para o Senado Federal fosse hoje, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), teria 44,2% dos votos dos entrevistados pela pesquisa Dattasensus, realizada entre os dias 10 e 14 de julho de 2017, liderando o páreo. Em segundo vem o ex-governador Jaques Wagner (PT), com 12,5%, João Leão com 2,5%, seguido de Jutahy Junior com 0,3%. Já aqueles que não votam em nenhum deles chega a 18,9%, não sabe e indecisos somam 12,2%, e 9,4% dos entrevistados responderam outras situações não apresentadas. O que surpreendeu é que 1,4% disse que vai vender o voto e 1,1% que vai votar em quem der algo em troca. A pesquisa foi contratada pelo site Bahia na Política e jornal Folha do Estado.

Boulevard hoje

Sempre atento às necessidades e visando agradar o público feirense, o Boulevard informa seus horários especiais de funcionamento durante o feriado desta quarta-feira, 26, Dia de Senhora Sant’Ana, Padroeira da cidade com as lojas abrindo das 14 às 20 horas. Ou seja, uma excelente oportunidade para quem quiser comemorar e garantir os presentes do Dia dos Avós, também celebrado em 26 de julho. Já a praça de alimentação funciona das 12 às 21 horas, as salas de cinema terão programação normal.

Lançamento

A possibilidade de reconhecimento jurídico da multiparentalidade nas famílias formadas pelo casamento ou união estável, com filhos de um ou de ambos os membros do casal, provenientes de vínculos anteriormente desfeitos pelo divórcio ou viuvez, denominadas de famílias neoconfiguradas. Essa é a temática do livro ‘Parentalidade nas famílias neoconfiguradas: as famílias com padrastros, madrastras e enteados’, que será lançado no próximo dia 31 (segunda-feira), a partir das 19 horas, na Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). A autora é a professora assistente do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS/Uefs), Hilda Ledoux Vargas. O livro é fruto da pesquisa de doutorado desenvolvida no programa de pós-graduação strictu sensu em Família na Sociedade Contemporânea, da Universidade Católica do Salvador, concluída em 2015. Atualmente Hilda Ledoux é professora de Direito da Uefs, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anísio Teixeira e é membro da Comissão de Estudos Jurídicos da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Feira de Santana/BA.

Conversa que não existiu

Sobre a declaração à mídia do deputado federal Lúcio Vieira Lima, de que o PMDB não é “barriga de aluguel”, descartando a filiação do ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy (PSDB), e do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo Carvalho (DEM), este, afirmou que jamais conversou com o parlamentar sobre a hipótese de se filiar ao partido. “Essa conversa não existiu”, concluiu o alcaide em entrevista ao programa Acorda Cidade, capitaneado pelo radialista Dilton Coutinho, na Rádio Sociedade de Feira de Santana.

Vai bem

Após ser submetida a uma cirurgia no Hospital Otorrinos pelo consagrado rinologista Washington Almeida, vai passando bem a jovem Angel Costa Larangeira. Já na próxima semana vai à São Paulo, em companhia de sua mãe bacharela em Direito, Kika Larangeira, onde vai conhecer escolas de Tecnologia do Designer, especialidade que estuda.