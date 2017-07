Coluna de Antônio José Larangeira de 25 de julho de 2017

Seminário da Educação

Com a participação de representantes de 26 municípios da região de Feira de Santana está acontecendo desde ontem e se prolongará amanhã, o Seminário de Formação de Conselheiros Municipais de Educação. O evento, que está ocorrendo no Centro de Cultura Maestro Miro, é promovido pela União Nacional de Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e pelo Ministério Público da Bahia, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A partir do tema “O papel dos conselheiros municipais de educação no monitoramento, implementação e fiscalização das políticas educacionais”, o evento está proporcionando importantes discussões sobre o cenário atual da educação brasileira, os desafios da garantia de direito à educação, além de abordar assuntos como as atribuições dos conselhos municipais e o papel do Ministério Público na garantia do direito à aprendizagem.

Chico Xavier

Considerado o maior brasileiro de todos os tempos, de acordo com votação popular que aconteceu em todo o país no ano de 2012, o médium brasileiro Chico Xavier é tema de uma exposição fotográfica no Boulevard Shopping, de Feira de Santana. A mostra será aberta no próximo dia 28 de julho, às 11:00, e seguirá aberta ao público até 11 de agosto de 2017. Anteriormente apresentada no Salão Nobre do Congresso Nacional, em Brasília, a exposição vem à Bahia por primeira vez.

Aberto do Cuca

O CUCA realizará, dia 21 de setembro a 11ª Edição do ABERTO DO CUCA, evento que busca proporcionar espaços para pessoas e grupos das mais diferentes linguagens mostrarem sua arte. Serão desenvolvidas atividades de literatura, dança, cinema, música, artes plásticas e teatro. A programação reúne artistas já conhecidos e iniciantes, durante todo o dia, com entrada é gratuita. A participação dos interessados em desenvolver atividades no Aberto, ocorre por meio de inscrição, no período de 31/07/2017 a 25/08/2017 de 2017.

Falecimento

Causou pesar na sociedade feirense, o falecimento da senhora Tereza Cristina Torres Amorim, esposa de Ubirajara Amorim e filha do saudoso Osvaldo Coelho Torres. Deixou filhos o ex-presidente da OAB Osvaldo Coelho Torres Junior e Danilo Amorim. O velório foi no Hospital Dom Pedro de Alcantara e o sepultamento no Cemitéro São João Batista. No concorrido ato de piedade cristã entre os presentes esteve o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho.

Lar do Irmão Velho

Presidindo o Lar do Irmão Velho, está o jovem empresário Wilson de Oliveira Pereira Junior, que vem iniciando uma série de atividades para dar mais proteção as pessoas idosas.