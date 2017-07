Coluna de Antônio José Larangeira de 24 de julho de 2017

MRA, ANO 50

A aberta à visitação pública de segunda a sexta-feira o Museu Regional de Arte (MRA) de Feira de Santana está completando o seu cinquentenário. Instalado hoje no prédio com quase cem anos, que tem uma historia na área educacional e na atualidade dentro do segmento cultural como o Cuca pertencente à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O MRA faz parte do conjunto de museus que o jornalista Assis Chateaubriand incentivou a criação com a força dos Diários Associados e que foi montado e inaugurado, onde hoje funciona o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira ao lado da Biblioteca Municipal Arnold Silva . Na Bahia, o jornal que conduziu essa campanha de criação de museus foi o ‘Diário de Notícias’ sediado em Salvador, dirigido pelo então jornalista Odorico Tavares e neste município com uma sucursal regional sob o comando deste colunista.

Lula em Feira

Dentro de uma programação de visitas a várias paragens brasileiras, acontecerá a Caravana pelo Nordeste do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que passará pela Bahia no próximo mês de agosto. A incursão de Lula começará no dia 17 de agosto, por Salvador, depois Feira de Santana e Cruz das Almas. Segundo consta, o ex-presidente, condenado a nove anos e seis meses de prisão na Operação Lava Jato, vai percorrer o Nordeste de ônibus durante 20 dias.

Cinquentenário da RUF

A Residência Universitária Feirense está alcançando cinquenta anos. É que numa iniciativa do estudante feirense Jose Pires Caldas e atendendo à sua solicitação o então prefeito João Durval Carneiro fundou e entregou em 1967 na capital baiana à classe estudantil feirense a RUF. Fui testemunha ocular deste fato da primeira administração de João Durval.

Combustivel

Apesar do aumento de combustível em todo país, uma parte dos postos de Feira de Santana ainda estão vendendo álcool, gasolina e óleo diesel pelo mesmo preço anterior. A gasolina registrou o maior aumento e o preço que antes variava de R$3,59 a R$3,65 subiu para R$4,10 em alguns postos.

Foram anuladas pela Secretaria de Cultura a Conferência Municipal de Cultura e a Eleição da nova composição do Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana . De agora por diante uma comissão formada por três integrantes do poder público e três da sociedade vai definir todos os detalhes do processo. e a primeira reunião ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 27. Fazem parte da mesma Aloma Galeano, Maylla Pita e Elsimar Pondé pela sociedade civil e o secretario Edson Borges, Luiz Augusto Oliveira e Toinho Campos, pelo poder público.