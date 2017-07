Coluna de Antônio José Larangeira de 21 de julho de 2017

Ronaldo na chapa

A chapa majoritária do DEM que é composta de candidato a governador, vice-governador e senador poderá contar nas próximas eleições com o nome do prefeito de Feira de Santana Jose Ronaldo de Carvalho, foi o que declarou dias atrás, o prefeito de Salvador ACM Neto. Poderá integrar a chapa em questão, em qualquer um dos cargos.

Sinal verde

O grupo do governador Rui Costa comentou que existe sinal verde para o prefeito Jose Ronaldo de Carvalho integrar a chapa governista majoritária, podendo integrá-la, mas como vice de Rui Costa. O alcaide feirense está de cotação em alta.

Profissões

O Boulevard Feira traz mais uma oportunidade para os feirenses que estão em busca de profissionalização. De hoje até domingo, o Boulevard recebe a Feira das Profissões, promovida pelo SENAC-BA. Durante o evento, será possível conhecer e obter mais informações sobre diversos cursos oferecidos pela instituição, como gastronomia e hospitalidade, beleza, saúde, moda e comércio e gestão. Na oportunidade, o público poderá consultar também um banco de oportunidades, voltado a oferecer intermediação entre o ex-aluno do SENAC e o mercado de trabalho, assim como um stand de matrículas e sorteio de brindes.

Mudança

O delegado de Polícia Civil João Rodrigo Uzzum titular da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior sediada em Feira de Santana foi exonerado do cargo. Para o seu lugar assume Roberto Leal, que é procedente de Irecê, onde foi coordenador regional da 14ª Coordenadoria de Polícia do Interior.

Festa de Santana

Está sendo realizada na Catedral Metropolitana, as festividades em louvor a padroeira da cidade, Senhora Santana, com vasta programação que consta de novenas e missas. O arcebispo dom Zanoni Demetino está no comando do evento religioso e que tem a participação do arcebispo emérito dom Itamar Vian.