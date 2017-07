9ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau reúne 80 expositores e 30 marcas de chocolates em Ilhéus

É realizado de 20 a 23 de julho de 2017, em Ilhéus, o Chocolat Bahia – 9ª edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau. O evento, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias de Cultura (Secult), do Turismo (Setur), de Desenvolvimento Rural (SDR), da Agricultura (Seagri) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é voltado para consumidores e profissionais da área. A ação marca o calendário turístico da cidade, firmando o sul da Bahia como principal região produtora de chocolate de origem do Brasil.

Durante quatro dias, o festival reunirá mais de 30 marcas de chocolate e cerca de 80 expositores no pavilhão de feiras do Centro de Convenções de Ilhéus, além de promover cursos de capacitação, debates sobre temas do setor, rodadas de negócios e palestras ministradas por especialistas internacionais.

A programação do Chocolat Bahia inclui workshops gratuitos de receitas à base de chocolate com renomados chefs do país, visitas a fazendas produtoras de cacau, exposição de esculturas de chocolate e atrações culturais. Entre os eventos, estão o 1º Fórum Brasileiro do Cacau e Chocolate, ChocoDay, Cozinha Show, Cozinha Kids, Ateliê do Chocolate, Pavilhão de Economia Criativa e Espaço Cultura do Cacau.

Para Marco Lessa, idealizador do projeto e organizador do evento, o festival é também uma forma de promover Ilhéus como polo chocolateiro e difundir a cadeia produtiva do cacau. “Temos, durante quatro dias, o maior evento profissional dessa área, reunindo consumidores, especialistas e produtores. É uma oportunidade para discutir a industrialização, a verticalização da produção e, consequentemente, a melhoria da qualidade das amêndoas de cacau selecionado e produto final elaborado”, afirma.

Com o objetivo de promover a visibilidade do chocolate de origem e fomentar os negócios da cacauicultura no país, o Chocolat Bahia – 9º Festival Internacional do Chocolate e Cacau é uma iniciativa do Costa do Cacau Convention Bureau e da Associação de Turismo de Ilhéus. Também tem parceria da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Banco do Nordeste, Sebrae, Caixa Econômica Federal, entre outras instituições, com realização da MVU Eventos.