Chico Xavier é tema de exposição fotográfica no Boulevard Shopping de Feira de Santana

Considerado o maior brasileiro de todos os tempos, de acordo com votação popular que aconteceu em todo o país no ano de 2012, o médium brasileiro Chico Xavier é tema de uma exposição fotográfica no Boulevard Shopping Feira de Santana. A mostra será aberta na sexta-feira (28/07/2017), às 11 horas, e seguirá aberta ao público até 11 de agosto.

Anteriormente apresentada no Salão Nobre do Congresso Nacional, em Brasília, a exposição vem à Bahia por primeira vez.

A vida de Chico Xavier – que obteve nada menos que 71,4% dos votos dos brasileiros no pleito realizado pela rede de TV SBT, em cadeia nacional – é apresentada em 100 fotografias, em quadros de diversos tamanhos que retratam a vida do escritor mineiro Francisco Cândido Xavier, quem dedicou sua vida à caridade.

As fotos revelam diversas fases e momentos significativos da vida do médium e do amor e admiração de diversas personalidades brasileiras por ele, como políticos, artistas e o povo.

“Chico Xavier é um espírito nobre que nos presenteou com sua existência e nos ensinou muito. O objetivo da exposição é dar à comunidade de Feira de Santana e região a chance de conhecer mais de perto tornar essa personalidade brasileira cujo legado é tão admirado”, conta o escritor Ariston Teles, responsável por trazer a mostra a Feira de Santana.