Cervejaria Itaipava aposta em retornáveis

Alinhada às tendências do mercado, a Itaipava aposta nas embalagens retornáveis e lança, neste sábado (22/07/2017), sua primeira campanha exclusiva com este foco. Desenvolvida em parceria com a agência Y&R, a plataforma será veiculada nacionalmente nos meios TV e digital, e foi especialmente pensada para impulsionar o consumo de embalagens retornáveis dentro dos lares.

“O volume de cervejas em embalagens retornáveis cresceu 11,2% dentro dos lares brasileiros, de acordo com pesquisas do instituto Kantar Worldpanel. Sentimos e previmos essa mudança desde 2013. Com a volta da prática, todos saem ganhando: o consumidor paga menos pelo líquido, a indústria aproveita melhor os insumos e o meio ambiente recebe menos dejetos”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda.

De acordo com os dados de mercado, os preços por litro das cervejas vendidas em embalagens retornáveis são até 20% mais baratos em relação às descartáveis, dependendo das negociações comerciais e regiões.

“No último ano, 50% do volume de embalagens retornáveis que entraram nos lares eram de 1 litro – uma representação de 81% do volume de retornáveis de Itaipava dentro dos lares. Sendo assim, as embalagens retornáveis cresceram em volume, aproximadamente, 91%”, afirma Eliana. “O bom trabalho e boa execução no ponto de venda garantiram à Itaipava, nos últimos anos, os melhores números de vendas do segmento de cervejas. Somos a marca que mais cresce nos supermercados”, complementa.

Com a presença da banda Raça Negra, sucesso nos anos 90 quando as embalagens retornáveis eram ainda mais presentes na vida do consumidor, a campanha conta com três vídeos exclusivos. A trilha sonora brinca com a música “É Tarde Demais” e envolve personagens descartando garrafas de Itaipava enquanto a banda Raça Negra canta os versos “você jogou fora / o amor que te dei / o sonho que sonhei/ isso não se faz”.

Além dos filmes, o digital apresenta outros formatos, como GIF, Boomerang, Bumper Ads no YouTube e imagens para interagir com os usuários nos comentários das publicações. “Apostamos no bom humor para estimular essa tendência no comportamento do público” completa Cassandre.

Já para a TV aberta, a campanha conta com dois filmes com a presença da Verão, garota-propaganda da marca, interpretada por Aline Riscado. Os vídeos apresentam uma conversa entre um dono de bar e o cliente e brincam com as garrafas que vão vazias e voltam cheias de verão. A proposta é mostrar ao público que o consumo de Itaipava em suas versões de embalagens retornáveis pode ser vantajoso.

A criação é de Rafael Pitanguy, com direção de criação de Celso Alfieri. Produção do filme Prodigo Films, com direção de cena de Laga Villanova.