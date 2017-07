Centro do Idoso de Feira de Santana será um dos maiores do Nordeste, anuncia prefeito José Ronaldo; investimento é de R$ 1 milhão

Até abril do próximo ano, os idosos de Feira de Santana ganharão um espaço de convivência que vai atender plenamente as suas necessidades de lazer, cultura e esportes. Na sexta-feira (21/07/2017), o Governo Municipal deu início a construção do Centro de Atenção à Pessoa da Terceira Idade, que começou a ser erguido no bairro Muchila, ao lado do Centro de Cultura Maestro Miro. O anuncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo.

Batizado de Centro do Idoso, o equipamento vai ocupar 800 metros quadrados de área construída e está orçado em R$ 1 milhão. O projeto, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, contempla dois consultórios, uma academia, salão de dança, salas de massagem e de jogos,um auditório conversível para cinema, refeitório, sala de artesanato, piscina e estacionamento. O espaço abrigará o Centro de Convivência Dona Zazinha Cerqueira, uma instituição mantida pela Prefeitura Municipal, e que vem funcionando numa casa alugada.

Recepcionado festivamente no ato público por um grupo de senhoras idosas do Centro de Conivência Dona Zazinha, o prefeito José Ronaldo disse que o equipamento vai atender a um grande número de pessoas de toda a cidade. “Será, sem dúvida, um projeto grandioso e o Poder Público não gastou um centavo pela aquisição deste terreno. Estava doado a Associação dos Enfermeiros, que teve sensibilidade e como não conseguiu construir aqui, entregou de volta ao Município”.

O futuro Centro de Convivência vai definitivamente colocar Feira de Santana entre os poucos municípios brasileiros que têm os idosos como prioridade, comemorou o secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Cassilda Miranda Silva, considerou a iniciativa “um conjunto de esforços e do trabalho do Conselho junto à gestão municipal em definir um espaço onde a política pública para o bem estar da Terceira Idade seja contemplado, e Feira de Santana já conta com uma população com 60 anos ou mais que nos permite ter um Centro para atendê-los”.

O ato contou com as presenças dos secretários José Pinheiro (Desenvolvimento Urbano), Valdomiro Silva (Comunicação), os vereadores Isaias de Diogo, Cadimiel Pereira, Roberto Tourinho, Carlito do Peixe, Gilmar Amorim, João Bililiu e Gerusa Sampaio.

