Capacita SUAS 2 tem inscrições abertas; Feira de Santana recebe primeira turma

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) realiza a partir do mês de agosto, a segunda edição do Capacita Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O programa, que tem o objetivo potencializar os trabalhadores do SUAS para melhoria de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, terá abrangência em todos os 27 territórios de identidade do estado, com treinamento em seis cidades polos.

A primeira turma terá como polo Feira de Santana e contemplará sete territórios (Sisal, Piemonte do Paraguaçu, Piemonte da Diamantina, Portal do Sertão, Vale do Jequiriça, Chapada Diamantina e Bacia do Jacuípe). A capacitação será feita pela Superintendência de Assistência Social (SAS) em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), entre os dias 14 a 18 de agosto e 28 de agosto a 1º de setembro de 2017.

Os módulos serão: Introdução ao exercício do Controle Social do SUAS, que tem como público-alvo conselheiros da Assistência Social e Trabalhadores do SUAS que atuam no controle social, e Atualização para elaboração de Planos de Assistência Social, voltado para trabalhadores do SUAS que atuam na gestão ou no exercício do controle social. As vagas disponíveis para os estes cursos serão distribuídas pelo porte dos municípios.

As inscrições já podem ser realizadas através do e-mail [email protected] com o envio da ficha de inscrição (enviada anteriormente as municípios), cópias do RG e CPF, cópia do cartão bancário e termo de compromisso devidamente assinado pelo secretário municipal de Assistência Social, até o dia 31 deste mês. A partir de novembro, será a vez de Vitória da Conquista ser Mais de 4200 trabalhadores do SUAS de todo o estado devem ser qualificados nesta segunda edição do programa.