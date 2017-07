Caatingatri Endurance Triathlon e Biathlon, evento esportivo ocorre em Vitória da Conquista e Anagé

Em outubro de 2017, ocorre em Vitória da Conquista e Anagé evento inédito no interior da Bahia, trata-se do CaatingaTri Endurance Triathlon e Biathlon, uma iniciativa da academia Ativa Fitness e Cachorro do Mato Adventure, em parceria com a Federação Baiana de Triathlon – FEBATRI, válido como Etapa do Campeonato Baiano de Longa Distância, com apoio da Polícia Militar, do poder público municipal e empresariado local. O CaatingaTri irá colocar Vitória da Conquista no mapa do Triathlon Brasileiro.

Este evento engloba três modalidades esportivas: Natação, Ciclismo e Corrida. O projeto tem como objetivo incentivar e estimular a prática de atividades físicas por meio de uma prova festiva, que contempla e valoriza o cenário e vegetação da Caatinga, além de dar destaque para o Triathlon, esporte olímpico com grande crescimento no mundo, no Brasil conta com mais de 30mil praticantes e Vitória da Conquista já possui mais de 40 atletas se desafiando neste esporte apaixonante.

As modalidades serão realizadas da seguinte forma:

Triathlon

Natação: 2000m na Prainha da barragem de Anagé;

Ciclismo: 80Km Seguindo pela estrada BA 262 (Anagé/vca), BR116 (Anel Viário -Vca), BA 265 (Vca – Barra do Choça), descendo por fim a Av. Harley Guimarães até a Av. Olívia Flores.

Corrida: 20Km na Av. Olívia Flores

Biathlon

Ciclismo: 80Km Seguindo pela estrada BA 262 (Anagé/vca), BR116 (Anel Viário -Vca), BA 265 (Vca – Barra do Choça), descendo por fim a Av. Harley Guimarães até a Av. Olívia Flores.

Corrida: 20Km na Av. Olívia Flores

As inscrições já estão abertas através do site www.academiaativafitness.com.br

Os atletas podem fazer a prova de maneira individual ou por equipe, em forma de revezamento.

A prova acontecerá em 22 de outubro às 7:00, iniciando a natação na Prainha de Anagé, onde o público poderá contemplar o evento, além da área de chegada na Olívia Flores, localizada no Sesi, onde os atletas deixarão as bicicletas, partirão para corrida, concluirão a prova e serão contemplados em premiações.