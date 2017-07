BRT de Salvador tem previsão de custo de R$ 68,3 milhões por quilometro construído; o de Feira de Santana R$ 18 milhões por quilometro

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy (PSDB/BA), informou nesta segunda-feira (31/07/2017) que a assinatura da ordem de serviço realizada hoje é referente à segunda etapa das obras do Transporte Rápido por Ônibus (BRT). A primeira fase está com licitação em processo de finalização, cujas obras devem iniciar a partir de agosto de 2017. A segunda etapa tem investimento total de R$ 412 milhões, sendo R$ 300 milhões de repasses da União. Outros R$ 112 milhões serão financiados pela Caixa Econômica Federal.

Segundo a prefeitura de Salvador, a assinatura do novo serviço prevê a criação de 5,5 quilômetros de corredores exclusivos que partirão da estação da Lapa, no centro da cidade, até a região do Iguatemi. Na extensão do corredor, está prevista a construção de seis estações.

“Da parte da prefeitura, queremos uma integração plena com o metrô, as conversas estão caminhando, por intermédio do Ministério Público. Esperamos que o governo do estado tenha a sensibilidade de garantir a integração”, disse ACM Neto, ao ser questionado a respeito da integração com o metrô, cujas obras são do governo do estado.

Para garantir a integração com o metrô, ACM destacou que não será possível que a prefeitura arque com os custos, isoladamente. “Todos sabem que o metrô tem pouca demanda própria, ela surge a partir da alimentação dos ônibus. Os dois sistemas têm de conversar e o que não dá é para a prefeitura pagar subsídio para o transporte público. Não quebrando o sistema de ônibus, a gente está disposto a fazer tudo e espero que o bom senso prevaleça”, argumentou.

Neto ainda explicou que a primeira fase do BRT deve ser entregue em dezembro ou janeiro de 2018, data em que está previsto início da segunda etapa das obras na capital baiana.

A cerimônia de assinatura do contrato de financiamento da segunda etapa das obras do BRT (Bus Rapid Transit) em Salvador, que terá início a partir de 2018. Além de Imbassahy, estiveram presentes o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

Custo do BRT

Ao todo, o projeto possui três trechos, 12 estações, 12 km de via e 8 viadutos com valor total de investimento previsto de R$ 820 milhões, ou seja o custo estimado é de R$ 68,3 milhões por quilometro construído.

O trecho 1 do BRT compreendendo a área da Avenida ACM entre o Parque da Cidade, na entrada do Itaigara, e o Iguatemi, em frente à rodoviária. Este trecho faz parte do projeto Corredores de Transporte Coletivo Integrado de Salvador e possui 2,9 km, no qual serão construídos cinco viadutos.

O trecho 2 (segunda etapa) do BRT tem previsão de implantar 5,5 quilômetros de corredores exclusivos que partirão da estação da Lapa, no centro da cidade, até a região do Iguatemi (ligará a Estação da Lapa ao Parque da Cidade). O custo orçado é de R$ 412 milhões, sendo R$ 300 milhões de repasses da União. Outros R$ 112 milhões serão financiados pela Caixa Econômica Federal.

O terceiro trecho, vai do Parque da Cidade até a Pituba, no Posto dos Namorados, é uma expansão de 1,8 km e contará com duas estações e um terminal.

O trajeto completo do projeto interligará a Estação da Lapa ao Iguatemi e implantará vias exclusivas de fluxo contínuo para o sistema no corredor formado pela Avenida Juracy Magalhães, Rua do Lucaia e Avenida ACM.

Comparativo de custos

O BRT de Feira de Santana foi projetado com 5 quilometro (km) de extensão. Ele tem custo total contratado de R$ 90.107.500,00 e conta com estações de transbordo, corredores viários e dois túneis. O custo por km implantado é de R$ 18 milhões.