Banda Firefox apresenta-se no Serrinha Moto Fest

Uma cidade também conhecida pelos seus festivais de moto, como o extinto Moto Argola. Esse ano o município traz, em conjunto com o Dia Municipal do Rock, o Serrinha Moto Fest. A grandiosidade tomou uma vasta proporção .

O Serrinha Moto Fest acontecerá na Praça Morena Bela. O dia Municipal do Rock ficou instituído na cidade como o dia 30 de julho. A Firefox traz um resgate de grandes sucessos de clássicos do Rock e do Pop. Dia (29/07/2017), às 20h, a banda se apresenta.

Há uma grande expectativa da Fire, já que a mesma nunca havia se apresentado antes num evento de tal porte. Com formação em 2007, passaram por algumas mudanças. O novo vocalista, Lucas Medina, e o tecladista Darlan Santana chegam como integrantes para adicionar uma maior versatilidade musical, com hardrock, pop internacional e grandes hits.

Com o retorno, as composições autorais estão sendo gravadas. Atualmente o público tem reagido bem com músicas como “Take On Me” e “Still Loving You”.

Um catalizador de emoções, é como a música move-se. Tem o poder de alegrar. De também refletir. A Firefox chega, mais uma vez, para despertar esses sentimentos, valorizando o amor pelo som e a música de qualidade.