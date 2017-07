Banda Afrocidade leva o Afrobaile à Salvador

O Afrobaile, que acontece há quatro anos em Camaçari, chega pela primeira vez à Salvador, no dia 29 de julho de 2017, a partir das 22h. A festa, que é idealizada e comandada pela banda Afrocidade, será na nova casa de eventos, Barra 33. Para esta edição, o grupo convida a rapper Áurea Semiseria e a Dj Samira Soares (@narrativasnegras) para uma participação especial, além do setlist colaborativo de Eric Melo.

Os ingressos custam R$15 (antecipado ou com nome na lista); R$20 (sem nome na lista) e R$25 (após 0h). Para fazer parte da lista basta publicar o nome no mural do evento (link: goo.gl/722HP9). As vendas antecipadas já estão disponíveis através do Sympla (https://www.sympla.com.br/afrobaile__167158).

No repertório do Afrocidade, músicas já conhecidas do público como “Que Swing é Esse?” e outras que ainda não foram lançadas oficialmente. A banda traz uma mistura de letras politizadas, com ritmos populares como o arrocha e o pagode, além da música afro, dub jamaicano, o reggae, o ragga e o afrobeat.

Agenda

Local: Barra 33 (Rua Dias D’ávila, 33, Barra, próximo ao farol.) | Salvador

Data/Hora: 29 de julho (sábado), a partir das 22h