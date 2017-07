Bahia realiza 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres

A 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres será aberta na próxima segunda-feira,dia (31/07/2017), às 17 horas, no Fiesta Bahia Hotel, com a presença do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. Logo após a solenidade de abertura, acontece conferência sobre o tema “Desafios para a integralidade com equidade”, a cargo da médica Maria José de Araújo, da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos.

A Conferência Estadual, que pela primeira vez será realizada na Bahia, é uma iniciativa do Conselho Estadual de Saúde (CES), atende a deliberação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 30 anos depois da 1ª, organiza a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, com o objetivo geral de fortalecer as diretrizes e mecanismos para implementação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PEAISM), além de propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM).

Durante as Conferências Livres e Conferências Municipais de Saúde das Mulheres foram realizadas e, durante as nove Conferências Macrorregionais foram eleitas delegadas para participar da etapa estadual e representar os municípios, movimentos sociais e sociedade civil. Aquelas interessadas que não foram eleitas, podem concorrer a uma das 30 vagas oferecidas para participantes livres. Essas vagas serão disponibilizadas no dia do evento e as inscrições preenchidas por ordem de chegada.

Mobilização

A 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres possibilitará ampliar a mobilização e o engajamento das mulheres, dos movimentos sociais de mulheres e de parceiras com a agenda de resistência e de lutas contra qualquer retrocesso, na cultura e na política, pela igualdade de gênero e garantia da atenção integral à saúde das mulheres. As discussões serão centradas em quatro eixos temáticos: “O papel do Estado no desenvolvimento sócioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; “O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres”; “Vulnerabilidade nosso ciclos de vida na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, e “Políticas Públicas para Mulheres e Participação Social”.

O conjunto das propostas em todos os eixos temáticos demonstra alguns aspectos que precisam ser colocados na pauta do controle social do SUS, como as questões do acesso, segurança, gênero, raça, etnia, humanização do parto, práticas complementares e integrativas ao SUS e, principalmente, as relações de trabalho. A programação se estenderá até o dia 2 de agosto, quando serão eleitas as delegadas para a 2ª Conferência Nacional.

Maria Felipa

A Tenda Maria Felipa, que estará instalada durante a Conferência, é inspirada nas “Tendas Paulo Freire”, é um espaço de circulação ampla, com a organização de atividades em formato de rodas de conversas, a partir de uma adaptação da ideia dos círculos de cultura freireanos. Esse tipo de espaço vem sendo organizado pelos coletivos nacionais de Educação Popular em Saúde em vários eventos da área da saúde, surgindo da necessidade de um ambiente propício à liberdade de expressão, debate político e produção de cultura nesses eventos. É um espaço educativo coletivo, que oportuniza aos trabalhadores da saúde, estudantes, representantes de movimentos sociais e populares darem visibilidade às suas ações e, por outro lado, possibilita uma experimentação diferenciada relativa à construção do debate político na área da saúde.

Na Bahia, esse espaço tem homenageado uma personagem histórica na Bahia, a revolucionária Maria Felipa de Oliveira. Heroína, ainda que pouco conhecida, viveu na Bahia no século XIX e teve um importante papel na Guerra da Independência, que ocorreu entre 1822 e 1824. Durante a 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres, a Tenda abrigará, entre outras atividades, Roda de Conversa sobre “Dívida pública e planos de saúde: impactos no SUS enquanto política de proteção ambiental” e sobre “O efeito das violências sobre a saúde mental das mulheres”; vivência artístico cultural e biodança.