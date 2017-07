Bahia anuncia seleção para o Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes

Mostrar aos fãs o amor pelo poker e a essência do esporte é a intenção da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) na realização da 5ª edição do (CBPE) Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes que acontece no WTC Sheraton, em São Paulo, entre os dias 27 e 28 de julho de 2017.

O torneio, que é realizado anualmente desde 2013, coloca frente a frente os principais nomes do poker nacional. Ao todo, 18 seleções que representam seus respectivos estados estão inscritas.

O evento, seguindo a filosofia esportiva base do projeto, oferece troféu e medalhas aos vencedores, não existindo prêmios monetários. E a ideia é simples: quem fizer mais pontos é o campeão.

As equipes devem ser formadas por seis jogadores, além de um técnico. Entre os nomes deve constar obrigatoriamente o do campeão estadual e de uma representante do sexo feminino.

“Promover o CBPE é um momento especial para nós da CBTH. É um tipo de torneio totalmente diferente, já que a estratégia coletiva se torna importante, em um esporte como o poker, onde as pessoas estão acostumadas a jogarem somente para si na maior parte do tempo. E quando vemos as equipes unidas comemorando cada ponto, mostra a importância de termos um torneio nesse estilo e esperamos que neste ano possamos ter muitas emoções nas mesas novamente”, comenta Ueltom Lima, presidente da CBTH.

As 18 seleções inscritas que buscam o título do torneio são: Amazonas, Bahia, Brasília, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia/Acre, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Em 2013 a equipe do Rio de Janeiro se tornou a primeira campeã do torneio. Já em 2014, foi a vez do Amazonas conquistar o título. Em 2015, melhor para a Federação de Rondônia/Acre, enquanto em 2016, Santa Catarina levantou a taça do evento.

Confira quem são os selecionados para representarem a Bahia no torneio

Alexandre Ribeiro

Beto Cavadas

Edevaniey Souza

Eliane Cardoso

Guilherme Chenaud

Savio Sena