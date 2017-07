“Após recorde de impopularidade, única atitude aceitável para o presidente Michel Temer é pedir o chapéu e cair fora”, diz deputado Robinson Almeida

“Pedir o chapéu e cair fora seria a única atitude aceitável de Temer depois do desastre político e administrativo do seu governo”. A afirmação foi dada pelo deputado federal Robinson Almeida (PT-BA) após divulgação da pesquisa Pulso Brasil, que mostrou que o presidente bateu recorde de impopularidade, chegando a incríveis 94% de reprovação.

A pesquisa também mostrou que, ao contrário do que o presidente disse hoje na posse do novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, não há como falar em otimismo. 95% dos entrevistados disseram acreditar que o Brasil está no rumo errado.

Para o deputado, além do descontentamento com o governo, a explicação está nas reformas e projetos aprovados pelos deputados e senadores, que acabam com o direito da população.

“O Congresso também está na contramão da sociedade. Não é a toa que 95% afirmam que o país está no rumo errado. Quem está sustentando Temer e aprovou a terceirização ampla, geral e irrestrita, a Reforma Trabalhista e o congelamento por 20 anos dos investimentos em saúde, educação e assistência social foi a base governista. Temer e seus apoiadores levam o país para o abismo econômico e social”, disse.