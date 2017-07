Ambiente político e econômico instável dificulta atuação de prefeitos, avalia presidente da UPB

“Está difícil até sonhar. E o que dirá governar os nossos municípios com tranquilidade. É um momento de crise política, econômica e que a sociedade brasileira está desacreditada. Um momento muito ruim para nós, prefeitos, e não podemos esconder a nossa insatisfação. É difícil governar sem saber se vamos acordar amanhã com o mesmo presidente da república, se a nossa arrecadação vai cair corretamente, se o nosso Fundo de Participação dos Municípios (FPM) vai diminuir ou se a repatriação vai entrar”. Foi fazendo um panorama do desafio atual de gerir municípios, que o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, construiu seu discurso durante o 4º Congresso Pernambucano de Municípios.

O congresso, que acontece até quinta-feira, 27 de julho, no Centro de Convenções, em Olinda, é realizado pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), com o tema “A Cidade que precisamos”. A programação envolve diversas atividades, presença de autoridades em temas especializados e painéis com assuntos e experiências pertinentes aos atuais desafios e demandas dos municípios brasileiros. Eures Ribeiro foi o único presidente de associação que discursou e, assim, representou todas as instituições de estados do Nordeste.

Estiveram presentes na abertura do congresso o Ministro das Cidades, Bruno Araujo, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o deputado federal João Campos, o presidente da Amupe e prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota, representantes de outras associações estaduais do Nordeste, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU), da Confederação Nacional de Municípios (CNM), além de deputados estaduais e outros federais. Eures está acompanhado da equipe técnica da União dos Municípios da Bahia. Este ano, em paralelo ao congresso, a Amupe em conjunto com o CAU está realizando o Fórum Mais Cidades Sustentáveis.