Aluno e professores da rede municipal de Feira de Santana são premiados em Olimpíada de Matemática

Luiz Felipe Santana, aluno do 9º ano do Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB), e os professores, Daniele Roberta de Sousa Oliveira Jesus, da mesma escola, e José Carlos Costa dos Santos, da Escola Municipal Eli Queiroz de Oliveira, se encontraram nesta segunda-feira (24/07/2017), longe da sala de aula, por uma mesma e positiva razão: eles foram reconhecidos pela Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP).

O evento de premiação dos 130 alunos das escolas públicas, municipais e estaduais, de Feira de Santana e região circunvizinha, aconteceu no teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA). Na abertura, os alunos de práticas circenses da Companhia Cuca de Teatro fizeram uma apresentação.

Luiz está entre os onze alunos feirenses premiados com a medalha de bronze. Ele comemorou a vitória, assim como os estudantes Murillo da Silva Pacheco, do 6º ano do CEB, e Isaque Menezes de Araújo, do 9º ano da Escola Municipal Professora Eli Queiroz de Oliveira.

“Estou contente com a minha premiação. Quando cursava o 6º ano também fui premiado, mas com uma menção honrosa”, comenta Luiz. Além da condecoração, receberá durante um ano uma bolsa de estudos simbólica no valor de R$ 100 para auxiliar em sua formação e um curso de matemática que poderá ser feito online ou na UEFS.

A premiação é referente a olimpíada de 2016, quando Renan Vasconcelos, então estudante do 9º ano do CEB, recebeu menção honrosa da OBMEP, a quarta, desde que iniciou participação. Em 2014, foi ainda mais longe e ganhou medalha de bronze. “Sinto que essas premiações são a recompensa por anos de estudo e estou muito feliz por receber esse reconhecimento de todos que estão envolvidos nesta olimpíada”, comemora.

Os professores também foram lembrados, pelo incentivo à Educação. Daniele Roberta de Sousa Oliveira Jesus, professora de Renan acha a olimpíada muito importante, pois incentiva a aprendizagem da matemática. “Estou muito orgulhosa do meu aluno aqui presente, que foi premiado e também estou lisonjeada por receber o reconhecimento como professora e preparadora dos alunos para participarem da competição”.