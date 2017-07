Almoço de negócios do alô alô Bahia reuniu empresários em Salvador

Empresários, politicos e dirigentes de grandes empresas e entidades corporativas estiveram presentes no Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26/07/2017), no Restaurante Pereira, em Salvador. O encontro reuniu 90 convidados que puderam fazer relacionamento e também acompanhar a palestra sobre Compliance proferida por Verena Kirchhoff, profissional que tem passagem por grandes empresas, como Odebrecht, Morya e Propeg.

Dentre os participantes do evento, estiveram: ACM Neto (Prefeito de Salvador), Mario Dantas (Presidente do LIDE Bahia), Roberta e Gamil Foppel (Advogados), Renata Magalhães (Acionista da Rede Bahia), João Pedro Bahiana (Fecomércio Bahia), Licia Fabio (Promoter de Eventos), Renata Andrade (Empresária da Intimissimi), Carlos Rodeiro (Joalheiro), João Roma Neto (Chefe de Gabinete da Prefeitura de Salvador), dentre outros.

O almoço também foi cenário para ativação de 22 marcas, como Guebor, Avatim, Intimissimi, Bueno Wines, NET, Pizza Hut, Total Comunicação, Carlos Rodeiro, 5àSec, AXXO Construtora, Kiko Silva Fine Art, Lenny Niemeyer, Dona Empreendimentos, Fiolaser Spa, Santa Pele, Uranus, Casa de Vinhas, Cristal, Serramalte e Original, além da Tudo São Flores, que assinou o décor.

“Gostaria de agradecer a todas as marcas parceiras que acreditaram no nosso evento e a todos vocês, que vieram prestigiar o nosso Business Lunch. Muito mais do que um evento de ativação de marca, o almoço traduz a missão do Alô Alô Bahia – que é unir e conectar pessoas”, destacou Rafael Freitas, publisher do Grupo Alô Alô Bahia.