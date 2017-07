Alinne Rosa e Lorena Simpson comandam edição especial da festa Victoria em Salvador

As cantoras Alinne Rosa e Lorena Simpson irão comandar a edição especial da festa Victoria, que irá celebrar 1 ano de sucesso no dia 19 de agosto de 2017, às 23h, no Cais Dourado.

Além de interpretar os seus maiores sucessos, Alinne Rosa promete animar o público com as canções do álbum País da Fantasia. Já Lorena Simpson, trará à capital baiana a turnê “Hey Hey!”, com novas versões das músicas que a consagraram como a diva da house music e hits das pistas em versões exclusivas. Recentemente as artistas se juntaram no single Shake It Out, do DJ Tommy Love.

O evento conta ainda com grandes nomes da cena eletrônica, como os DJs Allison Nunes (São Paulo), Patrick Sandim (São Paulo), Amabilis Ohanna (Fortaleza) e Chiquinho (Salvador), que irão garantir o agito antes e depois dos shows.

Com uma superestrutura, a festa promovida pela JB Produções e Eventos, contará ainda com performance de gogo boys e tequileiros.

Além da pista, que pode ser comprada por R$ 30, o evento contará ainda com camarote open bar, que custa R$ 70, com consumo de cerveja, vodka, catuaba, energético, refrigerante e água, das 23h às 5h.

Os ingressos do primeiro lote podem ser adquiridos pela internet, no Sympla, no site e balcões da Ticketmix, localizado nos principais shoppings da cidade ou no local, no dia do evento.

Agenda

Data: 19 de agosto (sábado) – Horário: 23h

Local: Cais Dourado – Av. Jequitaia, 102 – Calçada