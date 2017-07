ALBA: Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência realiza capacitação para jornalistas

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Bahia, presidida pelo deputado estadual Angelo Almeida (PSB), promove no dia (25/07/2017), das 13 às 18h, o curso de Descrição de Imagem para Redes Sociais (#PraCegoVer), no Plenarinho, na Assembleia Legislativa da Bahia.

Direcionado às equipes de comunicação dos parlamentares da Casa e jornalistas das secretarias de Estado, o curso será ministrado pelacoordenadora de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Patrícia Braile, criadora do Projeto Pra Cego Ver, que consiste em descrever as imagens que são publicadas nas redes sociais para que os dispositivos de leitura possam repassar o conteúdo ao deficiente visual, a partir da utilização da hashtag #PraCegoVer.

De acordo com o deputado Angelo Almeida, o curso além de possibilitar uma atualização aos profissionais da comunicação, os tornará sensíveis aos problemas enfrentados pelos deficientes visuais. “É muito comum vermos nas redes sociais a hashtag #PraCegoVer, mas muita gente ainda não sabe pra que serve e como usar esse recurso corretamente”, destacou.

Ao todo serão 30 vagas e para participar do curso, que é gratuito, é necessário se inscrever pelo e-mail [email protected] informando nome completo, telefone e local de trabalho. Profissionais da imprensa também podem participar, mediante disponibilidade de vagas.