ALBA: deputada Mirela Macedo saúda São Gonçalo dos Campos; município completa 133 de emancipação

Os 133 anos de emancipação político-administrativa do município de São Gonçalo dos Campos, completados hoje, dia 28, foram lembrados através de moção da deputada Mirela Macedo (PSD). Localizada a 108 km da capital, a cidade foi emancipada através da Lei 2460. Conta-se que o município se originou com a manifestação de uma imagem de São Gonçalo, na área apelidada Campos da Cachoeira, no início do século XVIII, onde foi edificada a capela de São Gonçalo do Amarante. No entorno formou-se um arraial de jesuítas e nativos. Desmembrou-se de Cachoeira, passando a se chamar São Gonçalo dos Campos. Em 1931, a cidade teve o nome simplificado para São Gonçalo, mas em 1943 retomou a denominação atual.

A cidade tornou-se polo regional de avicultura, com grandes empresas alimentícias. Suas fontes de renda são também a fumicultura, a agricultura em geral, a pecuária e a ictiofauna (conjunto de peixes de uma região ou ambiente) presente no Rio São Francisco e nas inúmeras lagoas da região. As produtividades das terras, entre outros fatores naturais, fizeram desenvolver a população e com o passar do tempo a cidade foi se firmando economicamente. O município possui como principais pontos turísticos a Igreja, de mais de 300 anos, a Fonte da Gameleira, a fábrica de charutos artesanal cubano Menendez e Amerino e belos jardins. Além de ser banhado pelo Rio Jacuípe possui uma vegetação e um ambiente extremamente bucólico.

“Os festejos do mês de junho fazem parte do leque de expressões culturais da cidade. A religiosidade está presente em toda extensão, o povo sãogonçalense se reúne com centenas de turistas para participar dos festejos em louvor ao padroeiro São Gonçalo do Amarante”, finalizou a deputada.