Agricultura familiar, saúde, Infraestrutura e saneamento compõem a agenda de Rui Costa nesta semana

A agenda do governador Rui Costa continua de forma intensa pelo interior do estado e capital baiana nesta semana. A correria começou nesta segunda-feira (31/07/2017), pela região sisaleira, no município de Itiúba, onde fez entrega da conclusão dos serviços de ampliação do abastecimento de água, parte da obra de ampliação do Sistema Integrado de Senhor do Bonfim. O investimento, executado pela Embasa – Empresa Baiana de Águas e Saneamento – foi da ordem de R$ 6,19 milhões e garante a captação de água diretamente da barragem de Ponto Novo.

Durante o evento, o governador também assinou a ordem de serviço para a execução imediata da recuperação de 78 quilômetros da rodovia BA-381, no trecho entre Filadélfia (Interseção com a BR-407), Itiúba, Cansanção e Contornos. O investimento na obra é da ordem de R$ 23,6 milhões. No segmento da agricultura familiar, Rui autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural a celebrar quatro convênios, no âmbito dos programas Bahia Produtiva e Pró-Semiárido. O governador ainda fez a entrega de uma caçamba ao município.

Na terça-feira (01/08/2017), às 14h, de volta a Salvador, o governador se reúne com o embaixador da República Democrática Federal do Nepal no Brasil, Tara Prasad Pokharel. Os assuntos abordados estão relacionados ao turismo e ao comércio. A visita acontece no prédio da governadoria, no Centro Administrativo (CAB).

Já na quarta-feira (02), às 9h, Rui Costa viaja para o município de Una, no sul do estado. Nesse dia, a cidade comemora 97 anos de emancipação política. Os compromissos do governador pelo município começam com a inauguração do Núcleo de apoio às Associações e Pequenos Produtores, visita ao Hospital Municipal Frei Silvério para entrega dos novos equipamentos, e inauguração da sede do Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

Ainda no município, Rui reinaugura a Escola Municipal Carmosina Rocha, que passou por completa reforma e adquiriu laboratório de informática e sala multifuncional. Ainda como parte das ações no município, Rui Costa faz a entrega de duas caminhonetes. Uma será destinada para a Guarda Municipal e outra servirá de apoio da Secretaria de Saúde.

Ainda em Una, o governador inaugura a Praça Municipal Dr. Manoel Pereira de Almeida. No local, será realizada uma sessão solene onde será entregue ao governador a Comenda de Honra ao Mérito de Una. Fechando os compromissos no município, Rui autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a assinar convênio para a cadeia de beneficiamento do cacau, no valor de R$ 224 mil.

No sábado (05), às 10h, o governador segue para o município de Serra do Ramalho, na região do Velho Chico. Na oportunidade, ele faz a entrega de 1.508 certificados referentes ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), inaugura a pavimentação em paralelepípedo das ruas Prodarte, Bahia e Goiás, além das ruas E e D da Agrovila 07.

Os compromissos de Rui Costa na cidade continuam com a autorização de convênios do Programa Bahia Produtiva para criação de abelhas e cabras. Os moradores de Serra do Ramalho ainda vão contar com a inauguração do sistema integrado de abastecimento de água (SIAA), além da visita do governador aos serviços do SAC e do Odontomóvel.

Já no domingo (06), Rui estará no município de Bom Jesus da Lapa, onde participa dos festejos do padroeiro da cidade. Logo pela manhã, por volta das 7h30, ele visita o santuário de Bom Jesus, onde participa da missa de romeiros. Em seguida, Rui faz visita ao Projeto Formoso, programa de irrigação de bananas, gerido pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).

Ainda como parte das ações em Bom Jesus da Lapa, o governador faz a entrega de 738 certificados de inscrição no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) para agricultores familiares. A semana de compromissos será fechada no município com a assinatura de decreto de reconhecimento da romaria como patrimônio imaterial da Bahia. Rui ainda participa da procissão pelas principais ruas da cidade.