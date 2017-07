Agentes de bairros e distritais de Feira de Santana atuam na busca por candidatos ao Bolsa Família

Os agentes distritais e os de bairros de Feira de Santana vão reforçar as ações desencadeadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) visando cadastrar mais cerca de 10 mil novos beneficiários do programa social Bolsa Família. Eles também farão a busca ativa por pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) visando o recadastramento obrigatório determinado pelo Governo Federal, cujo prazo se expira no próximo mês.

Para mobilizar os agentes distritais e de bairros, o prefeito José Ronaldo de Carvalho vai se reunir com a categoria, no próximo dia 1º de agosto de 2017, no auditório João Batista Cerqueira, na Secretaria Municipal de Saúde. Audiência será a partir das 8 horas.

A iniciativa, conforme explica o secretário da Sedeso, Ildes Ferreira, visa intensificar ainda mais a campanha do Governo Municipal para ampliar o número de famílias contempladas com o programa Bolsa Família. Também tem como foco evitar que as pessoas já contempladas com o BPC não sejam desligadas do programa por falta de cadastro no NIS.

O cadastramento para o Bolsa Família, conforme explica Ildes Ferreira, é voltado exclusivamente para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os candidatos devem se dirigir a uma das 15 unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) ou a sede do programa Bolsa Família.