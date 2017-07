Ações da CODEVASF fortalecem o trabalho de agricultores familiares do Médio São Francisco baiano

Nesta sexta-feira (28/07/2017) foi comemorado em todo o Brasil o Dia do Agricultor. Atenta à importância da agricultura familiar para a economia, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) vem fortalecendo as atividades de cerca de 4,2 mil famílias de produtores do Médio São Francisco baiano, área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Companhia, sediada em Bom Jesus da Lapa.

As ações da Companhia têm provido estrutura de produção a associações comunitárias com tratores e implementos agrícolas que dão impulso ao trabalhador da zona rural para alimentar a família e complementar a renda.

Entre 2016 e 2017, por exemplo, associações comunitárias da região foram beneficiadas com 77 tratores agrícolas, o que representou investimento de cerca de R$ 8 milhões. Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União, destinados à Codevasf por meio de emendas parlamentares.

Outros sete tratores foram entregues a prefeituras municipais e também fortalecerão a agricultura nesses municípios. Foram beneficiadas associações de 39 municípios: Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Buritirama, Caetité, Candiba, Central, Cocos, Cotegipe, Guanambi, Ibipitanga, Irecê, Iuiu, Jaborandi, Lapão, Macaúbas, Malhada, Mansidão, Matina, Muquém do São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, São Gabriel, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.

“Essa é uma ação muito prática, em parceria com os parlamentares da região que, sensíveis às dificuldades enfrentadas pelo produtor rural, destinam emendas para a compra de tratores e implementos. A Codevasf, responsável pelo desenvolvimento regional das bacias dos rios onde atua, cumpre seu papel entregando os tratores aos municípios que fazem parte de sua área de atuação, baseada em critérios de programa de governo”, afirma o diretor da área de revitalização da Codevasf, Inaldo Guerra. “O resultado é a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos atendidos, graças aos recursos das emendas parlamentares, da ação de governo por meio da Codevasf, do apoio das prefeituras e, principalmente, do esforço dos próprios agricultores que fazem o melhor uso possível dos tratores doados”, completa o diretor da Codevasf.

Os tratores são equipados com carreta, grade e arado. “O trator melhora muito o nosso trabalho, tanto dos associados como da comunidade local, em tarefas como arar a terra, colocar grades e carregar nossa produção”, diz Orlandina Tarrão, presidente da Associação Beneficente de Palmeiras, do município de Central, que recebeu um trator.

“A Codevasf vem desempenhando o seu papel de empresa de desenvolvimento regional, estruturando, dinamizando e melhorando a qualidade de vida dos agricultores através da entrega de tratores com implementos agrícolas e kits de irrigação, além de diversas outras ações. Todas com a finalidade de fixação do agricultor no campo e de melhoria na produtividade da agricultura, principalmente familiar. A Codevasf está de parabéns e parabeniza a todos os agricultores pelo seu dia”, diz o superintendente regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, Harley Nascimento.

Horta comunitária

Outra ação da Codevasf que também visa ao fortalecimento da agricultura é a entrega de kits de irrigação por gotejamento para áreas de 500 m². Em 2017, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Companhia, foram entregues 100 kits de irrigação para a prefeitura municipal de Paramirim, que pretende incentivar a criação de hortas comunitárias no município.

“A agricultura familiar é responsável por 70% da produção agrícola no Brasil. A Codevasf apoia a agricultura familiar com o fortalecimento de grupos coletivos através do fomento de kits irrigação, de tratores e implementos agrícolas. Isso é fundamental para o aumento da produtividade, principalmente entre os agricultores de baixa renda”, diz o técnico da 2ª Superintendência Regional da Codevasf Wilson Souza.

A ação representou um investimento de R$ 65,7 mil, também com recursos originários do Orçamento Geral da União, destinados à Codevasf por meio de emenda parlamentar. “Servirão para criar hortas comunitárias. Difundiremos por comunidades bem carentes. Nosso objetivo é aumentar a porcentagem de alimentos oriundos da agricultura familiar na merenda escolar para cerca de 90%. Conseguindo essa meta, teremos motivo de grande alegria”, diz o prefeito, Gilberto Brito.