“ACM Neto abandona Salvador para fazer campanha no interior”, denuncia deputado Robinson Almeida

Em declaração nesta quarta-feira (26/07/2017), o deputado federal Robinson Almeida (PT-BA) expôs o completo descaso do prefeito ACM Neto com a população de Salvador. “Antes de buscar promoção pessoal no interior, Neto deveria governar a capital, que sofre com as crises na educação e na saúde”.

Nos próximos dias, ACM Neto visitará as cidades de Cruz das Almas e Jacobina, ao lado de parlamentares e lideranças, em uma agenda que possui claras intenções eleitorais.

“Enquanto o prefeito faz campanha, estudantes de Salvador estão sem fardamento e a população nos bairros sofre sem assistência básica de saúde”, disparou.