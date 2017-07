Ação da CODEVASF vai estruturar produção agrícola no norte baiano

A produção agrícola no norte da Bahia está recebendo mais um incentivo por parte da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Produtores do projeto de irrigação de Maniçoba, localizado a 35 km do centro de Juazeiro, receberam um veículo caçamba e um carro de passeio que vão facilitar a operação e manutenção do projeto, o transporte de materiais e a execução dos trabalhos administrativos dentro e fora dos lotes.

Para o gerente do distrito de Irrigação de Maniçoba (DIM), Valter Matias de Alencar, o momento é de comemoração. “Essa caçamba chegou em um momento muito oportuno. O perímetro vem crescendo constantemente, e há uma necessidade de adquirirmos equipamentos dessa natureza, principalmente para a equipe que atua com assistência técnica e manutenção dos perímetros, atividades em que esses automóveis irão ser favoráveis”, destacou.

Foram investidos na ação recursos federais da ordem de R$ 200 mil. Na entrega do veículo ao distrito de irrigação, realizada durante a 37ª Festa dos Colonos, promovida pela administração do perímetro irrigado de Maniçoba, o superintendente regional da Codevasf em Juazeiro, Misael Neto, ressaltou a importância da parceria.

“Essa parceria entre a Codevasf e o distrito é de fundamental importância, e o desenvolvimento que Maniçoba está alcançando tem confirmado isso. É com muita alegria que estamos fortalecendo o trabalho dos irrigantes do distrito. Esses veículos irão ajudar os colonos a melhorarem suas áreas e obterem uma melhor produtividade agrícola”, afirmou.

Maniçoba

Localizado na rodovia BA 210, o perímetro irrigado de Maniçoba foi implantado pela Codevasf na década de 1980. Hoje são cerca de 13 mil hectares irrigáveis e 6,2 mil hectares de área cultivada, com mais de 600 famílias instaladas em 238 lotes familiares e 80 empresariais. Em 2015, o valor bruto de produção foi de R$ 129 milhões.

O projeto se destaca pela produção de manga, uva, coco, goiaba, mamão, maracujá e melancia, sendo que as mangas do tipo Tommy e Palmer são exportadas para a Europa. Para isso, dispõe de quatro Packing House em áreas empresariais e outro em área de produtores familiares.