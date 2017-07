Abertura da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Feira de Santana debateu garantia de direitos vinculados

A garantia de direitos (vinculados a assistência social) está diretamente ligada à segurança pública. A avaliação é da Superintendência de Assistência Social (SAS) do Estado da Bahia, Leisa Mendes. Ela participou, na noite de quarta (19/07/2017), como palestrante, da abertura da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social de Feira de Santana.

“Quanto menos direitos se acessa, mais a violência cresce”, alertou Leisa, que é feirense, no evento que teve como tema “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”. Ela se mostrou preocupada com a crise econômica nacional como fator que “coloca em risco a garantia de direitos da assistência social”.

Presentes na abertura da Conferência o prefeito José Ronaldo, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, o secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Carlos Martins, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, os vereadores Cadimiel Pereira, Isaías de Diógo, Gilmar Amorim, Gerusa Sampaio e José Carneiro, o secretário de Habitação, Ely Ribeiro, além de dirigentes de entidades e equipamentos públicos especializados em assistência social.

O prefeito José Ronaldo disse que a Conferência é uma importante ferramenta para se discutir e propor a adoção de medidas importantes visando a garantia de direitos. “Este é o espaço adequado para a busca de mais intervenções que resultem na inclusão social, tanto na esfera municipal quanto estadual e federal”. O secretário lldes Ferreira acrescenta que a Conferência sempre resultou em propostas de políticas públicas para a assistência social em Feira de Santana.