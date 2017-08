VLT de Salvador é apresentado pelo Governo da Bahia à investidores em São Paulo

A apresentação do projeto do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos do Subúrbio de Salvador), na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), em São Paulo, foi considerada bastante positiva. O projeto foi apresentado em sessão pública, antiga BM&F Bovespa e Cetip.

A abertura da sessão foi feita pelo secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster. Ele explanou sobre o projeto VLT e respondeu aos questionamentos dos participantes, e salientou que “a implantação do VLT caracteriza a prioridade que o Governo da Bahia tem com a população do Subúrbio de Salvador. Vamos dar mais dignidade, qualidade de vida aos moradores da região, diminuindo o tempo de locomoção, oferecendo um sistema de qualidade, com conforto e segurança”, afirma o secretário Bruno Dauster.

“Tivemos um público bastante interessado no projeto. Mais de 35 pessoas, representando diversas empresas, participaram de nossa apresentação em São Paulo”, disse Camila Aguiar, diretora de operações da Bahiainveste, que também ressalta que entre os participantes na sessão pública estavam representantes de fabricantes, a exemplo de trilhos, operações de sistema e fornecedores de veículos, entre outros.

“Todos demonstraram muito interesse no projeto. Desde as primeiras consultas públicas, eles estão acompanhando e discutindo esse modal de transporte”, comentou Camila Aguiar.

PROPOSTAS

A entrega das propostas está prevista para o dia 30 de junho de 2017. Elas deverão ser entregues na sede da BM&F Bovespa, localizada na rua XV de Novembro, nº 275, 1º andar, em São Paulo. O horário para entrega das propostas será das 12 às 14 horas. No mesmo dia, às 15 horas, será realizada a sessão pública de abertura das garantias e propostas.

O VLT, que vai substituir os trens do Subúrbio, terá 18,5 quilômetros de extensão e 21 estações. Estão previstas intervenções em duas fases: a primeira, entre o Comércio e Plataforma, tem 9,4 km; e a segunda, entre Plataforma e São Luiz, com 9 km.

Atualmente, a malha ferroviária que liga Paripe à Calçada é de 13,6 quilômetros. É importante ressaltar que o sistema de trens do subúrbio data da década de 70, portanto, com equipamentos antigos e que apresentam problemas técnicos.

O edital de concessão 01/2017 para a implantação e operação do VLT está disponível na página da Sedur na internet (http://www.sedur.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44). O edital também pode ser obtido em mídia eletrônica no Setor de Licitações da Sedur – 2º andar, das 9 às 17 horas.