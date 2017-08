Vereador repercute eventos do final de semana no município de Feira de Santana

Em seu discurso na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), na Casa Legislativa, o vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira, PPL) parabenizou a Igreja Católica do bairro Tomba, representada pelo Padre Jorge Ribeiro, que realizou no último sábado evento ligado à saúde. “O Tomba está em festa com muitos profissionais da saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ainda o Corpo de Bombeiros oferecendo serviços de saúde para a população de Feira de Santana”, relatou.

Passeio ciclístico

O vereador falou ainda sobre um passeio ciclístico que participou no último domingo (07), que foi até a comunidade de Terra Dura e aproveitou para lembrar que tem um projeto de lei de sua autoria tramitando na Casa para a implantação do Dia do Cicloturismo. A data será comemorada anualmente no segundo domingo do mês de novembro.

Acompanhando o passeio, Luiz disse que viu cenas muito interessantes. “São muitos os ciclistas que temos em nossa cidade e naquele encontro pude ver famílias inteiras pedalando, inclusive uma senhora de 68 anos, dona Marlede. Esse é um esporte muito importante e bom para a saúde. Foram ao todo mil bicicletas. Ao final houve uma feijoada para comemorar o evento. Fiquei muito feliz em estar presente nesse passeio”, completou.

Bonfim de Feira

O edil ainda falou sobre o distrito de Bonfim de Feira, onde chove bem e os agricultores estão fazendo o plantio de milho, feijão e mandioca. “A chuva é a nossa riqueza. Sem ela não chegam os alimentos em nossas casas”, finalizou.