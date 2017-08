Vereador repercute enquete realizada pela imprensa de Feira de Santana

Discursando na tribuna da Casa da Cidadania, na manhã desta segunda-feira (15/05/2017) o vereador João dos Santos – João Bililiu (PPS) que disse ter recebido, com muita emoção e satisfação, a notícia de que foi escolhido como um dos melhores vereadores de primeiro mandato, em uma eleição dos profissionais de imprensa que cobrem as atividades do Poder Legislativo feirense.

“Confesso que fiquei emocionado com o reconhecimento, porém tal título não me envaidece, apenas me motiva para que a cada dia eu possa me dedicar ainda mais às causas que defendo e que acredito que sejam de extrema importância para a população de Feira de Santana”, afirmou.

Bililiu ainda destacou que, como vereador de primeiro mandato, é carregado de limitações e que receber esse reconhecimento como prova de que está no caminho certo é muito valioso. “Mas, carrego comigo uma herança que defino como a essência da minha vida, que é o exemplo deixado por meu pai e minha mãe. Eles me ensinaram a ser correto, batalhador e nunca permitir ser humilhado por ser negro, pobre e sem diploma de doutor. Me deram exemplos que me direcionam para uma postura digna e respeitosa”, destacou.

O edil ainda agradeceu a imprensa feirense, que em sua opinião realiza um belíssimo trabalho para a sociedade feirense, tornando público o que se passa na Casa todos os dias. “O que seria da humanidade se não fosse a imprensa?”, questionou.

Aos seus companheiros de legislatura, Bililiu ofereceu seu sincero respeito e ressaltou a importância de todos neste processo. “Não me coloco acima de nenhuma de vocês, pois nossa missão apenas se inicia e não tenho dúvida de que teremos boas surpresas vindas desses guerreiros que, assim como eu, se esforçam todos os dias para se destacarem em suas missões”, completou.

Bililiu concluiu o discurso garantindo que apresentaria novos projetos na Casa buscando resultados sociais para melhorar a vida das pessoas, como por exemplo, a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Mulher. “Convido a todos para participarem da sanção deste projeto de lei hoje no Paço Municipal. Será um momento muito importante para as mulheres de Feira de Santana e marcante para a minha vida”, findou.