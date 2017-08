Vereador promete ir ao MP para cancelar show de Roberto Carlos em Feira de Santana

O vereador José Menezes Santa Rosa – Zé Filé (PROS), no uso da tribuna na sessão ordinária desta segunda-feira (08/05/2017), pediu que o presidente da Casa, o vereador Reinaldo Miranda – Ronny (PHS), solicitasse do Poder Executivo a resposta do seu requerimento que questiona quanto o Município irá lucrar com a realização do show de Roberto Carlos. Segundo o edil, caso essa resposta não chegue até a próxima quarta-feira (10) ele dará entrada em uma ação no Ministério Público solicitando o cancelamento do evento.

“Se até quarta-feira essa resposta não chegar, vou entrar com uma ação no Ministério Público pedindo o cancelamento do show. Acho um absurdo eles virem aqui, ganhar uma fortuna e levar para a fora da cidade, deixando a cidade toda bagunçada”, disse Zé Filé. O evento está marcado para acontecer no dia 27 deste mês no estádio Joia da Princesa.

Ainda segundo o vereador, provavelmente o Governo Municipal está ocultando informações, por isso não quer repassar os valores. “É uma informação simples. É só apresentar o documento que foi pago para permitir a realização do evento”, destacou.

Em aparte, Alberto Nery (PT) pediu ao presidente da Casa que dê encaminhamento ao requerimento do colega. “Peço que pergunte ao Governo Municipal qual é o valor arrecadado para a realização desse show”, pediu.

Em resposta, o presidente Ronny disse acreditar que o líder do Governo, vereador José Carneiro (PSDB), levará o pleito ao Governo Municipal e que o secretário responsável certamente repassará os valores. “O líder do governo trará os valores reais para esta Casa”, garantiu.

Zé Filé reafirmou a possibilidade de denúncia ao Ministério Público. “Feira de Santana não será como eles querem. Se o prefeito não se preocupa com a cidade, eu sou vereador eleito, estou aqui para defender o Município e farei isso com muito orgulho porque é minha obrigação como legislador”, finalizou.