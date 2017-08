Vereador destaca debate sobre melhorias o Centro de Abastecimento de Feira de Santana

Em pronunciamento na tribuna da Casa da Cidadania, nesta segunda-feira (15/05/2017), o vereador Roberto Tourinho parabenizou a Associação Comercial de Feira de Santana, o Centro das Indústrias, o Sindicato do Comércio, o Instituto Pensar Feira e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) por se mobilizarem em prol do Centro de Abastecimento.

“Na última quinta-feira, foi realizado um evento na CDL, em Feira de Santana, com o apoio do Jornal Metropolitano, objetivando discutir a revitalização do Centro de Abastecimento”, disse o edil, informando que as entidades supracitadas vão debater e apresentar propostas também ao Governo do Município para que o entreposto comercial volte a ser estruturado.

“O Centro de Abastecimento é o maior entreposto comercial do interior do Norte-Nordeste do Brasil. Ali transita por dia mais de 10 mil pessoas comprando, vendendo, carregando e descarregando caminhões, fazendo todo tipo de circulação de mercadorias no município de Feira de Santana. Nós não vamos conseguir melhorar o centro comercial de Feira de Santana, se o Centro de Abastecimento não for completamente recuperado”, alertou.

Na oportunidade, Tourinho disse que recebeu um convite para participar de mais uma reunião que discutirá questões pertinentes ao Centro de Abastecimento, nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, na Associação Comercial de Feira de Santana.