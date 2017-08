Vereador destaca 1º Torneio de Baleado Solidário em Feira de Santana

Em discurso proferido na tribuna da Casa Legislativa, nesta terça-feira (09/05/2017), o vereador Gilmar Amorim (PSDC) destacou o 1º Torneio de Baleado Solidário, organizado pelo Movimento Queremos Paz, no último domingo, no bairro George Américo. Segundo o edil, o evento teve como objetivo arrecadar fraldas geriátricas e bolsas de colostomia, que foram entregues ao cadeirante Jean de Jesus.

“Esse torneio teve o apoio do vereador Gilmar Amorim. Estiveram presentes no evento o secretário Mário Borges, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho; o deputado estadual Targino Machado, dando também o seu apoio. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os presentes, em especial a comunidade, que foi de fundamental importância para o alcance do sucesso obtido, como também as equipes participantes: Curicas, Felinas, Sapecas, Divas PGV, Gurias, Bubuínas, Divas APAE, Pitbull, Bad Boy e TPM, esta do município de Santa Bárbara”, destacou.

Os agradecimentos do vereador foram estendidos ao comandante da Base Comunitária do George Américo, o capitão da Polícia Militar, Ermillo Campos Lima, pelo apoio dado ao evento.

Conforme Gilmar Amorim, as equipes vencedoras do torneio supracitado na categoria feminino foram Felinas e Divas PGV, campeã e vice-campeã, respectivamente. Já no masculino a equipe campeã foi Bad Boy e a vice-campeã Pitbull.