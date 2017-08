Vereador comenta sobre inclusão social durante Micareta de Feira de Santana

Utilizando a tribuna da Casa Legislativa, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) deu os parabéns à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que tem como secretário Ildes Ferreira, pois na semana passada realizou, através do Centro de Convivência Para Pessoas Idosas Dona Zazinha, um evento em comemoração ao Micareta de Feira de Santana. O discurso do vereador aconteceu na manhã desta segunda-feira (08/05/2017).

Para Cadmiel, essa é uma política pública com um equipamento diferenciado e dá uma atenção àqueles conhecidos como da “melhor idade”.

Foram realizadas brincadeiras, festejos com escolha da rainha, princesas e do rei da diversidade. “Uma menina com síndrome de Down participou da festa concorrendo e será uma das princesas que estarão no Camarote da Diversidade”, relatou.

O edil relatou mais que a vencedora como rainha do grupo da diversidade foi a senhora Edelzuite. “São políticas que fazem entender que a gestão pública tem que estar voltada para a diversidade. A assistência social não pode ser um discurso, tão somente uma falácia. Tem que ser uma prática real, vivida e resistente”, pontuou.

Para finalizar, Cadmiel relatou que nenhum representante do Poder Executivo prestigiou o evento. “O prefeito José Ronaldo, que sempre marca presença nos eventos da Instituição, estava em viagem e ninguém da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer foi para representar o Município. Isso me deixou triste. Na falta do secretário de Cultura teria que haver um representante”, disse, destacando que no evento que elegeu o rei, rainha e princesas da Micareta todos estavam presentes.