Vereador comemora atendimento de indicações em prol do Centro de Abastecimento de Feira de Santana

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira (10/05/2017), o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) externou sua alegria com as obras que estão sendo executadas no Centro de Abastecimento.

“O que me traz aqui no plenário hoje é para falar sobre umas obras que estão sendo realizadas no Centro de Abastecimento. Obras essas reivindicadas por este humilde vereador e pelo meu grande amigo Marcos Lima. Já estão em fase de conclusão os banheiros e uma extensão do módulo policial”, comemorou.

Uso do Joia da Princesa

Mudando o foco do discurso, João Bililiu declarou que concorda com o pronunciamento do edil José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) de que o Governo do Município deveria cobrar acima de R$ 30 mil dos empresários pelo uso do espaço do Estádio Municipal Alberto Oliveira (Joia da Princesa) para apresentação do show do artista Roberto Carlos, no próximo dia 26.