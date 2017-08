Vereador anuncia que Feira de Santana ganhará mais um colégio da PM

O vereador Marcos Lima (PRP) usou a tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), para externar sua alegria com a notícia de que será implantado na cidade mais um colégio da Polícia Militar, atendendo solicitação de um ofício de sua autoria, encaminhado ao governador Rui Costa (PT), no mês de abril do corrente ano.

Para o edil, a implantação da nova unidade escolar será de grande valia para a educação pública da cidade, uma vez que, devido à qualidade do ensino, há uma grande procura por vagas no único Colégio da Polícia Militar de Feira de Santana, que fica situado no bairro Campo Limpo.

O vereador disse que, na semana passada, o oficial da Polícia Militar, que coordena o colégio supracitado, foi pessoalmente ao seu gabinete falar sobre o assunto, onde o comandante acatou a sugestão para que o novo estabelecimento de ensino seja instalado na zona Sul da cidade.

Na oportunidade, Marcos parabenizou o governador Rui Costa, salientando que este atendeu o seu pedido, mesmo sendo de oposição.