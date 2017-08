Usuários devem comparecer às unidades de saúde de Feira de Santana para evitar bloqueio do Bolsa Família.

As crianças de zero a sete anos e mulheres com idade entre 14 e 44 anos, beneficiárias do Programa Federal Bolsa Família, devem comparecer a Unidade de Saúde o mais breve possível para realizar acompanhamento de saúde, que consiste na checagem do peso, altura e estado nutricional. Para o atendimento o usuário deve levar o cartão do programa e o cartão do SUS. As famílias que não realizarem esse procedimento podem ter o benefício suspenso.

Kátia Simões, coordenadora do Setor de Nutrição, da Atenção Básica, salienta que “o recebimento do benefício do programa está atrelado ao cumprimento de compromissos da família com a educação, saúde e assistência social. Por isso, não fique de fora, vá até sua unidade para realizar o acompanhamento e garantir o seu benefício”, destaca.

Ela ressalta que as mulheres que estão gestantes também devem realizar o pré-natal para assegurarem a continuidade do benefício.