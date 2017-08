Universidade oferece serviço gratuito de orientação contábil e fiscal em Feira de Santana

Emissão de documentos fiscais diversos, consulta a informações cadastrais no CPF e emissão de GPS – Guia de Previdência Social são apenas alguns dos mais de 20 serviços oferecidos gratuitamente pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da UNIFACS em Feira de Santana. A unidade, que funciona na Avenida Getúlio Vargas, 471, Galeria Avenida Center – Térreo, presta atendimento a pessoas físicas de baixa renda e também a microempresas, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos.

Os atendimentos, realizados por estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNIFACS, são gratuitos e acontecem de terça a quinta-feira (23/05 à 25/05/2017), das 10:00 às 12:00 horas e das 15:00 às 17:00 horas. O NAF é uma atividade de extensão realizada em parceria com a Receita Federal, que, além de proporcionar aos estudantes formação sobre a função social dos tributos e dos direitos e deveres associados à tributação, possibilita o contato com o mercado profissional ao mesmo tempo em presta um serviço à comunidade.

Entre os serviços oferecidos estão: agendamento de serviços na Receita Federal, código de acesso ao Portal e-CAC, comprovante de Inscrição no CPF, consulta a processo, consulta informações cadastrais no CPF, consulta pendências de situação fiscal, consulta restituição e situação da declaração IRPF, consulta situação cadastral do imóvel no CAFIR, demonstração sobre obtenção de informações no conteúdo do sítio RFB, demonstração sobre obtenção dos serviços disponibilizados no e-CAC, emissão de Certidão Imóvel Rural, Emissão de Certidão Pessoa Física, emissão de DARF, emissão de DARF para pagamento de quotas do IRPF, emissão de DAS-MEI, emissão de GPS – Guia de Previdência Social, extrato do processamento da DIRPF, inscrição no CPF, parcelamento simplificado não previdenciário, parcelamento simplificado previdenciário e preenchimento PERD/COMP.