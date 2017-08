Tratamento de hemodiálise em Feira de Santana será ampliado

Feira de Santana contará com a ampliação da oferta do tratamento de hemodiálise na rede municipal de saúde. Atendendo a um pedido do prefeito José Ronaldo de Carvalho, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou na manhã deste sábado (13/05/2017), em visita a cidade, que atenderá a solicitação de ampliação do teto de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) do município.

“Vamos atender o credenciamento. Publicaremos a portaria assim que toda a documentação estiver pronta”, declarou o ministro durante a solenidade de entrega estrutura do aparelho acelerador linear do Plano de Expansão da Radioterapia no Hospital Dom Pedro de Alcântara.